Las 8 mejores películas de Meryl Streep que muestran lo versátil que es (y dónde verlas)

Video Meryl Streep nunca imaginó que sería rechazada por su apariencia: Hollywood la trató mal

Meryl Streep, reconocida como una de las actrices más talentosas de la industria cinematográfica, ha dejado una huella imborrable en la historia del cine a lo largo de su extensa carrera, es por eso que recientemente fue galardonada con la Palma de Honor en el Festival de Cannes 2024.

Con una versatilidad única y un talento innegable, ha protagonizado una amplia gama de películas que han cautivado a críticos y audiencias por igual.

PUBLICIDAD

Estas son las 8 mejores películas de Meryl Streep, que destacan por su brillante actuación y contribución al séptimo arte:

1. El cazador (Prime Video)

En este drama de 1978, Streep interpreta a Linda, una mujer atrapada en un triángulo amoroso en medio de la guerra de Vietnam. Su actuación conmovió a la audiencia y le valió su primera nominación al Oscar.

Meryl Streep en 'El Cazador' Imagen Universal Pictures

2. Kramer contra Kramer (Prime Video)

En este emotivo filme de 1979, Meryl Streep da vida a Joanna, una madre que abandona a su esposo e hijo. Su interpretación poderosa y conmovedora le otorgó su primer Oscar.

Imagen Kramer VS Kramer

3. Memorias de África (YouTube)

Basada en la vida de la escritora Karen Blixen, Streep encarna a esta mujer valiente que vive en Kenia. La película es un clásico romántico y aventurero de 1985.

Meryl Streep en 'Memorias de África' Imagen Universal Pictures

4. Los puentes de Madison (max y Prime Video)

Junto a Clint Eastwood, Streep protagonizó esta emotiva historia de amor en 1995. Su química en pantalla es palpable, y su actuación es desgarradora.

Los puentes de Madison Imagen Warner Bros. Pictures

5. El diablo viste a la moda (Star+)

Streep se convirtió en el 2006 en la temible editora de moda Miranda Priestly. Su elegancia y sarcasmo la convierten en un personaje inolvidable.

Miranda Priestly. Imagen FOX 2000 Pictures

6. Julie y Julia (Prime Video)

En esta película de 2009, Streep interpreta a la famosa chef Julia Child. Su habilidad para capturar la esencia de la chef y su pasión por la cocina es asombrosa.

Meryl Streep as "Julia Child" Imagen Julie & Julia

7. No mires arriba (Netflix)

En esta sátira apocalíptica del 2021, Streep encarna a la presidenta de Estados Unidos. Su actuación cómica y mordaz es un punto destacado de la película.

Imagen Netflix

8. Mamma Mía! (Star+)

En esta comedia musical del 2008, Streep canta y baila como nunca antes. Su interpretación de Donna Sheridan es alegre y contagiosa.