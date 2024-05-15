Meryl Streep

Las 8 mejores películas de Meryl Streep que muestran lo versátil que es (y dónde verlas)

La actriz Meryl Streep ha trabajado en una amplia variedad de géneros cinematográficos, desde dramas hasta comedias musicales, pasando por thrillers y biopics. Aquí está una selección de sus mejores películas

Por:
Tania Caballero.
Meryl Streep, reconocida como una de las actrices más talentosas de la industria cinematográfica, ha dejado una huella imborrable en la historia del cine a lo largo de su extensa carrera, es por eso que recientemente fue galardonada con la Palma de Honor en el Festival de Cannes 2024.

Con una versatilidad única y un talento innegable, ha protagonizado una amplia gama de películas que han cautivado a críticos y audiencias por igual.

Estas son las 8 mejores películas de Meryl Streep, que destacan por su brillante actuación y contribución al séptimo arte:

1. El cazador (Prime Video)

En este drama de 1978, Streep interpreta a Linda, una mujer atrapada en un triángulo amoroso en medio de la guerra de Vietnam. Su actuación conmovió a la audiencia y le valió su primera nominación al Oscar.

Meryl Streep en 'El Cazador'
Meryl Streep en 'El Cazador'
Imagen Universal Pictures

2. Kramer contra Kramer (Prime Video)

En este emotivo filme de 1979, Meryl Streep da vida a Joanna, una madre que abandona a su esposo e hijo. Su interpretación poderosa y conmovedora le otorgó su primer Oscar.

Imagen Kramer VS Kramer

3. Memorias de África (YouTube)

Basada en la vida de la escritora Karen Blixen, Streep encarna a esta mujer valiente que vive en Kenia. La película es un clásico romántico y aventurero de 1985.

Meryl Streep en 'Memorias de África'
Meryl Streep en 'Memorias de África'
Imagen Universal Pictures

4. Los puentes de Madison (max y Prime Video)

Junto a Clint Eastwood, Streep protagonizó esta emotiva historia de amor en 1995. Su química en pantalla es palpable, y su actuación es desgarradora.

Los puentes de Madison
Los puentes de Madison
Imagen Warner Bros. Pictures

5. El diablo viste a la moda (Star+)

Streep se convirtió en el 2006 en la temible editora de moda Miranda Priestly. Su elegancia y sarcasmo la convierten en un personaje inolvidable.

Miranda Priestly.
Miranda Priestly.
Imagen FOX 2000 Pictures

6. Julie y Julia (Prime Video)

En esta película de 2009, Streep interpreta a la famosa chef Julia Child. Su habilidad para capturar la esencia de la chef y su pasión por la cocina es asombrosa.

Meryl Streep as "Julia Child"
Meryl Streep as "Julia Child"
Imagen Julie & Julia

7. No mires arriba (Netflix)

En esta sátira apocalíptica del 2021, Streep encarna a la presidenta de Estados Unidos. Su actuación cómica y mordaz es un punto destacado de la película.

Imagen Netflix

8. Mamma Mía! (Star+)

En esta comedia musical del 2008, Streep canta y baila como nunca antes. Su interpretación de Donna Sheridan es alegre y contagiosa.


Más allá de estas películas, la filmografía de Meryl Streep está plagada de grandes interpretaciones. Ha trabajado en una amplia variedad de géneros, desde dramas hasta comedias musicales, pasando por thrillers y biopics. Su talento y versatilidad la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas del mundo.

Meryl StreepCinePelículas

