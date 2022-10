¿Nate era el villano de ‘The Devil Wears Prada’? Anne Hathaway por fin dio la respuesta

Anne Hathaway tuvo que pelear para ser Andy Sachs en ‘The Devil Wears Prada’. Por suerte, se quedó con el papel y se ha convertido en uno de los más queridos entre el público.

Pero con el paso de los años ha surgido la discusión de si en realidad el personaje de Nate (el novio de Andy) era el verdadero villano película, y no Miranda Priestly, como lo da a entender la trama. Por fin Anne Hathaway dio su opinión al respecto.





Si te gustan los clásicos adolescentes puedes ver ‘Mean Girls’ en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX

El debate sobre el verdadero villano de ‘The Devil Wears Prada’



Durante años ha circulado en internet el debate de quién era el verdadero villano de ‘The Devil Wears Prada’. Algunos piensan que el personaje de Meryl Streep, Miranda Priestly, era la responsable de hacerle la vida imposible a Andy, al dejarle tareas imposibles y grandes cargas de trabajo.



Pero otros consideran que ella tan solo hacía lo que le correspondía como jefa, y que Nate era el verdadero villano de la historia.

Según este punto de vista, el chico era egoísta al reclamarle a su novia que pasara tanto tiempo en el trabajo, pues ella solo estaba cumpliendo sus sueños.

¿Anne Hathaway piensa que Nate es el verdadero villano de ‘The Devil Wears Prada’?



El pasado 24 de octubre de 2022, en entrevista con Watch What Happens Live, Anne Hathaway por fin rompió el silencio y dijo cuál es su postura respecto a esta discusión de los fans de ‘The Devil Wears Prada’.

Cuando se le pregunto si creía que Nate es el villano de la película se limitó a responder: “No, lo siento pero no”. Su explicación fue la siguiente:

“Creo que ambos eran muy jóvenes y estaban descubriendo cosas. Se comportó como un mocoso, pero yo también me comporté como una mocosa cuando tenía 20, y con suerte superé eso. Creo que eso es lo que todos hacemos”.



La actriz actualmente tiene 39 años, por lo que apela a su madurez para defender al personaje que interpretó Adrian Grenier. Y es que también dijo que a ella no le gustaría ser definida por el peor de sus momentos que tuvo a los 20.

¿Qué piensa el actor que interpretó a Nate en ‘The Devil Wears Prada’ ?



Anne Hathaway no es la única que tiene una opinión sobre el tema, pues Adrian Grenier, quien interpretó a Nate en ‘The Devil Wears Prada’ ya había dado anteriormente su punto de vista.

En 2021 en entrevista con Entertainment Weekly, el actor reveló que cuando hizo la película no había pensado sobre la posibilidad de que su personaje fuera el verdadero villano de la historia. Fue hasta que el debate comenzó a popularizarse en internet que se dio cuenta de esta perspectiva:

"No se me había ocurrido hasta que comencé a pensar realmente en ello, y tal vez fue porque yo era tan inmaduro como lo era Nate en ese momento, y en muchos sentidos él es muy egoísta […] personalmente no pude ver sus defectos. Pero después de un tiempo para reflexionar y mucha deliberación, he llegado a darme cuenta de la verdad en esa perspectiva".