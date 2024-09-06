Las 7 referencias que el capítulo 'Fan de su relación' hizo sobre Ángela Aguilar, Nodal y Cazzu

El programa de televisión 'La Rosa de Guadalupe' se volvió tema de conversación tras la emisión de su capítulo 'Fan de su relación', donde Angélica, una joven, revela su deseo de tener como novio a su mejor amigo Tristán. Sin embargo, sus padres no le permiten tener una relación con él porque no les agrada y ella aún no es mayor de edad, lo que lleva a Tristán a iniciar una relación con Juli, una amiga de Angélica, quien termina embarazada de él.

A raíz de esto, Angélica hace todo lo posible por separarlos y poner celoso a Tristán. Tras lograrlo, comienzan a salir juntos, pero pronto descubre que Tristán es un mujeriego al sorprenderlo besándose con una chica llamada Linda.

La historia se hizo viral en redes sociales, ya que muchos internautas aseguran que está inspirada en el triángulo amoroso entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu. A continuación, te mostramos todas las referencias que se señalaron sobre los artistas en redes.

Capítulo de 'La Rosa de Guadalupe' con referencias a Nodal, Ángela y Cazzu se hace viral

Los nombres de los protagonistas

Angélica nos recuerda a Ángela, Tristán a Christian, Juli a Cazzu, debido a que su nombre real es Julieta y Linda a Belinda, expareja del cantante mexicano, con quien algunas vez estuvo comprometido.

El embarazo de Juli

En un punto del melodrama, Tristán y Juli tuvieron relaciones sexuales y, poco tiempo después, se enteran que están esperando un bebé, lo cual los toma por sorpresa. Sin embargo, deciden permanecer juntos y compartir la noticia en redes sociales, lo que impacta a toda la escuela, ya que ambos son estudiantes de preparatoria.

Cabe recordar que Cazzu y Nodal estuvieron juntos durante un largo tiempo y, de manera inesperada, anunciaron que estaban esperando a su primer bebé. Aunque no se comprometieron formalmente, cuidaron a su hija Inti juntos, lo cual también sorprendió a todos con la noticia.

El padre de Angélica y su relación con Pepe Aguilar

En redes sociales, muchos usuarios señalaron que el papá de Angélica se parece a Pepe Aguilar, ya que menciona que ella proviene de un buen linaje y la sobreprotege, al punto de prohibirle tener novio antes de ser mayor de edad. Esto podría ser una alusión a que el intérprete de música regional mexicana no permitió que Ángela y Christian estuvieran juntos debido a sus diferencias de edad.

La frase 'Fan de su relación'

Al enterarse de que Tristán y Juli son novios, Angélica escribe para ocultar sus celos en una foto de ellos: 'Fan de su relación', frase que supuestamente Ángela Aguilar publicó en una imagen de Instagram de Cazzu, cuando ella aún era pareja de Nodal.

La ruptura amorosa de Juli y Tristán

Casi al final del capítulo, Tristán decide terminar con Juli porque asegura que ama a Angélica y promete que, aunque ya no estén juntos, él seguirá siendo responsable de su bebé. Esto es muy similar a la situación actual entre Cazzu y Nodal, quienes, a pesar de su separación, mantienen contacto para cuidar a su hija Inti y asegurarse de que no le falte nada.

¿Hubo una referencia a Gussy Lau?

En el capítulo, Angélica le pide a Gus, un joven de su escuela, que inicien un noviazgo, ya que él siempre ha estado enamorado de ella, a lo cual accede, sin saber que la joven solo lo hace para darle celos a Tristán. Se especula que este personaje hace alusión al productor Gussy Lau, quien fue señalado como la antigua pareja de Ángela Aguilar y causó mucho revuelo, ya que él era 15 años mayor que la cantante.

La alusión a la felicidad de ser tía

Angélica se molesta al descubrir que Tristán y Juli serán papás, pero esconde este sentimiento fingiendo felicidad y mencionando estar feliz porque "la iban a hacer tía". En la vida real, durante una entrevista, Ángela Aguilar se mostró contenta por el embarazo de Cazzu y dijo que iba a ser tía, lo cual también se relaciona con lo mostrado en el episodio de 'La Rosa de Guadalupe'.