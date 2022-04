El MCU durará hasta 2032: Kevin Feige reveló el plan para las siguientes fases de Marvel

Las películas que se asoman en el horizonte en el MCU para 2022 incluyen ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ en mayo, ‘Thor: Love and Thunder’ en julio y ‘Black Panther: Wakanda Forever’ en noviembre; mientras que en 2023 veremos los estrenos de ‘The Marvels/ Captain Marvel 2’ en febrero, ‘Guardians Of The Galaxy Vol. 3’ en mayo y ‘Ant-Man And The Wasp: Quantumania’ en julio.