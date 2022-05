Documental narra el asesinato de 3 niñas exploradoras y su relación con una famosa actriz

La actriz Kristin Chenoweth regresa a su pueblo natal para presentar un perturbador documental en streaming en Hulu titulado ‘Keeper of the Ashes: The Oklahoma Girl Scout Murders’, que cuenta la historia del crimen real de 1977 donde 3 niñas exploradoras fueron asesinadas en un campamento.Pero antes de que sigas, te invitamos a descargar la app de ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.