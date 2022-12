Julia Roberts usó un vestido con fotos de George Clooney: con un look mostró lo unidos que son

Julia Roberts y George Clooney han trabajado juntos en 6 películas, incluyendo la del 2022, ‘Ticket to Paradise’.

Gracias a esto, lo que inició como una relación laboral en los 2000, se ha transformado en una de las amistades más entrañables de Hollywood.

Julia Roberts usó un vestido con fotos de George Clooney

El pasado 4 de diciembre, el actor de Batman recibió una de las condecoraciones más importantes de su carrera: el Kennedy Center Honor por parte del gobierno de Estados Unidos.

A la celebración también estuvo invitada su amiga desde hace mucho tiempo, quien encontró la manera de honrar la trayectoria de George Clooney desde antes de que iniciara la ceremonia oficial: con su ropa.

Julia Roberts se presentó con un vestido negro, ajustado en la parte superior y con una falda en corte A, de la fima Moschino. Complementó su look con un saco corto del mismo color y joyería de Chopard.

Lo que hizo especial su look fue que la prenda central estuvo completamente repleta de fotografías de George Clooney, desde sus inicios en la televisión hasta sus proyectos más recientes.



¿Existe acaso una manera más evidente de mostrarle apoyo a un amigo?



Si bien la actriz de 55 años no explicó cómo fue que tomó esta decisión, no es la primera vez que decide intervenir un vestido para mandar un mensaje.

En septiembre pasado, se presentó a la premiere de ‘Ticket to Paradise’ con un Alexander McQueen con estampados significativos para ella, como las iniciales de su esposo y sus hijos.



Hasta ahora, George Clooney no ha comentado qué le pareció el detalle de su amiga.

La amistad de Julia Roberts y George Clooney

Las estrellas de Hollywood se conocieron cuando trabajaron en ‘Ocean’s Eleven’ y desde entonces han mantenido un vínculo cercano.

“Nos volvimos amigos enseguida. A veces, cuando conoces a alguien, piensas ‘realmente no me gusta esta persona, no tengo razón para que no me agrade, solo es así y nunca cambiaré de pensar’ y luego hay otras personas (con las) que piensas ‘ok, voy a estar con esta persona hasta el fin de los tiempos’”, comentó Roberts en el programa ‘Jimmy Kimmel Live!’ en octubre del 2022.



Su coprotagonista formó parte del segundo gurpo.



En septiembre del 2015, la intérprete contó a la revista Vanity Fair que, al inicio, su relación era “bromas y molestar al otro”, pero ha evolucionado con el tiempo y las circunstancias de cada uno. Por ejemplo, cuando se embarazó, Clooney le acercaba sillas para que se sentara y le preguntaba constantemente si se sentía bien o si había tomado suficiente agua.

Cuando llegó el momento del actor de 61 años de caminar hacia el altar, presentó a Amal Alamuddin con Julia Roberts y expresó lo emocionado que estaba porque las dos mujeres tuvieran una buena relación.

“Hemos cosido nuestras vidas juntas. Toda la gente que entra a nuestras vidas, mi marido, mis hijos, su esposa Amal Clooney. No hacemos más que coser nuestras vidas más juntas”, comentó la actriz sobre su amistad en mayo del 2016.



