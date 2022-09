George Clooney salvó a Julia Roberts: la actriz contó cómo la rescató en 'Ticket to Paradise'

Más de 20 años después de interpretar a una pareja de divorciados en ‘Ocean's Eleven’, Clooney y Roberts volverán a dar vida a un par de exesposos en ‘Ticket to Paradise’.

El filme dirigido por Ol Parker promete risas y divertidos momentos entre David y Georgia, los personajes de George y Julia, mientras intentan impedir la boda de su hija Lily (Kaitlyn Dever) en un paradisiaco destino.

Sin embargo, detrás de cámaras, la ganadora del Oscar no la pasó tan bien al inicio del rodaje. Te contamos.

George Clooney salvó a Julia Roberts en ‘Ticket to Paradise’



La filmación de ‘Ticket to Paradise’ se llevó a cabo durante la pandemia de covid-19 en Hamilton Island: una isla de Queensland, Australia que se encuentra a miles de kilómetros del hogar que comparte la actriz con su esposo Daniel Moder y sus tres hijos: Hazel, Phinnaeus y Henry Daniel.

Grabar esta película provocó que la protagonista de ‘Wonder’ (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) viviera una situación que no había experimentado en los últimos 30 años de su vida: estar sola.

“Estábamos en una burbuja, y es lo más largo que he estado lejos de mi familia. No creo que haya pasado tanto tiempo sola desde que tenía 25 años", contó para The New York Times el 15 de agosto de 2022.



La actriz de 54 años (cumplirá 55 el próximo 28 de octubre de 2022) padeció este tiempo alejada de su familia. Sin embargo, gracias a George Clooney, su esposa Amal y sus hijos, pudo superarlo.

“Los Clooney me salvaron de la completa soledad y desesperación”.



En esta misma entrevista con The New York Times, George explicó que su casa y la casa de Julia estaban bastante cerca entre sí, lo cual facilitó que todas las mañanas pudiera visitar a su entrañable amiga.

“Salía temprano en la mañana y decía, 'Caa-caa', y Julia salía y decía, 'Caa-caa'.



Su original y divertido saludo marcaba el inicio de una bella rutina que las estrellas de Hollywood compartieron en la grabación del filme, la cual sin duda marcó una diferencia en la experiencia de Julia lejos de su familia.

“Y luego le traíamos una taza de café. Ella era la tía Juju para mis hijos”.



Si bien, Roberts estuvo alejada de su sus hijos y esposo por varios meses, pero gracias a ‘Los Clooney’ pudo sentirse en familia e incluso ser la “Tía Juju” para Alexander y Ella, los mellizos de cinco años de George y Amal.

‘Ticket to Paradise’ tuvo su premiere internacional el 7 de septiembre de 2022 en Inglaterra. Sin embargo, su estreno en las salas de cine de EEUU está planeado hasta el 21 de octubre de 2022.