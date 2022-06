George Clooney y Julia Roberts se reúnen en nueva comedia romántica: conoce ‘Ticket to Paradise’

Por su parte, Julia Roberts no ha actuado en una película desde el drama de 2018 ‘Ben is Back’, aunque estelarizó la serie ‘Gaslit’ este año. Acerca de su regreso a las comedias románticas le dijo al ‘New York Times’ (el 15 de abril de 2022) que no había llegado a sus manos un proyecto que la entusiasmara, hasta ‘Ticket to Paradise’.