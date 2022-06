JLo se inspiró en su película ‘Hustlers’ para el show del Super Bowl: lo reveló en ‘Halftime’ de Netflix

A lo largo de su carrera, Jennifer Lopez se ha posicionado como una de las latinas más populares en Hollywood y con temas como ‘On the Floor’, ‘Dance Again’ y ‘Let’s Get Loud’ se ha ganado la admiración de sus fans.

Asimismo, la cantante de raíces puertorriqueñas ha protagonizado diversas cintas como ‘Selena’, ‘Maid in Manhattan’ y ‘The Wedding Planner’ ( en ViX puedes ver 'Experta en bodas' gratis), que la han valido el reconocimiento del público.

JLo considera su protagónico en ‘Estafadoras de Wall Street’ su "papel más importante"

Desde muy joven, la también llamada ‘Diva del Bronx’ incursionó en el mundo del entretenimiento. Aunque a lo largo de su trayectoria ha participado diversas películas, en su documental de Netflix ‘Halftime’ aseguró que su papel más importante ha sido el de Ramona en ‘Hustlers’ ('Estafadoras de Wall Street').

“Soy una mujer de 50 años cuyo papel más importante fue una stripper. Una mujer que asume el poder de su sexualidad y revierte la forma en la que las mujeres son cosificadas y quería poner todo eso en el escenario del Super Bowl”, aseveró la estrella de ahora 52 años.



El filme (que también fue producido por JLo) se estrenó en la pantalla grande en 2019 y tuvo entre su elenco a reconocidas celebridades como Constanza Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles y Cardi B, quienes dieron vida a un grupo de amigas muy peculiar.

Jennifer Lopez se inspiró en su personaje de ‘Hustlers’ para el show del Super Bowl

El 2 de febrero de 2020, dos artistas latinas encabezaron un legendario show de medio tiempo del Super Bowl: Jennifer Lopez y Shakira. Al respecto, la intérprete de ‘Get Right’ aseguró que tomó inspiración de su papel en ‘Hustlers’ para llevar a cabo algunas decisiones creativas sobre dicho espectáculo.

“Celebraremos a las mujeres, en todos los sentidos que las conforman, por ser inteligentes, fuertes y sensuales, creo que a veces como mujeres pensamos ‘si soy sexy no me tomarán en serio’. No puedes anular las diferentes partes de lo que eres, todas pueden coexistir y ser auténticas y reales”, mencionó en el documental de Netflix.

JLo quería enviar un mensaje en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020

A lo largo de la historia del Super Bowl, diversas celebridades como Katy Perry, Bruno Mars, Michael Jackson y Madonna han conquistado al público con su show de medio tiempo. Jennifer, por su parte, aseveró que se trata de una oportunidad para mostrarse como como artista y dar un mensaje.

“Hay mucho en juego para mí como estrella del Super Bowl. No sólo te muestras como artista, sino que tienes la oportunidad de decir algo importante. (...) No estoy en la política, no soy esa persona, pero vivía en Estados Unidos, un país que no reconocía. Tenía miedo por mis hijos, por su futuro”, dijo la estrella en referencia a la política del gobierno de Donald Trump.



Aunque Jennifer Lopez tuvo que enfrentar una serie de obstáculos para realizar un ‘performance’ que pusiera en alto el nombre de los latinos, el resultado impresionó al público. A pesar del gran éxito, la ‘Diva del Bronx’ confesó que tiempo atrás no podría haberlo hecho.

“No creo que hubiera podido hacer el Super Bowl hace cinco o diez años, no estaba lista, no me conocía lo suficiente, no me comprendía. Estaba encontrando mi camino. (...) Hay mucho más que quiero hacer, mucho más que quiero decir, no he terminado, ni cerca”, admitió.

¿Qué significa ser latina para Jennifer Lopez?

A lo largo del documental ‘Halftime’, Lopez narró lo difícil que fue para ella cosechar una carrera en Hollywood teniendo raíces latinas y admitió lo mucho que significa ser una representante de la comunidad en el ámbito del entretenimiento.

“Siendo latino en este país, eso siempre ha sido un orgullo para mí, mi familia significa mucho para mí y representar a latinos junto al mundo, yo sé que es algo que yo hago, que Dios me ha bendecido a hacer eso”, expresó.

Cuéntanos, ¿sabías que JLo tomó inspiración de ‘Hustlers’ para su espectáculo del Super Bowl? ¿Cuál fue tu parte favorita del show?