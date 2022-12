Jenna Ortega no pudo dormir días antes de grabar el baile de 'Wednesday', la serie de Netflix

En cada una de las versiones que se han hecho de la familia Addams, Merlina ha tenido un baile icónico, por lo que la más reciente rendición del querido personaje no se pudo quedar atrás.

Eso sí, la coreografía que montó Jenna Ortega se convirtió en todo un fenómeno cultural, con múltiples de sus fans recreando sus pasos en videos de TikTok y más.

Lo que quizá no muchos sepan es que la grabación no fue del todo sencilla para la protagonista de la historia.

Jenna Ortega tuvo poco tiempo para hacer la coreografía de 'Wedneday', serie de Netflix

La estrella de 20 años tuvo que aprender varias habilidades para interpretar a Merlina en la serie de Netflix. De la misma manera, la coreografía del baile del episodio 4 de la temporada 1 corrió por su cuenta.

En múltiples entrevistas, Jenna Ortega ha comentado que ella quería ser quien pusiera los pasos de baile, en vez de un bailarín profesional.

No obstante, esto no significa que haya sido sencillo. A mediados de diciembre, la joven actriz contó en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' que dos días antes de grabar la escena, el director Tim Burton (cuya película 'Ojos grandes' puedes ver gratis en ViX) se acercó a ella y le dijo:

“‘Sé que lo tienes, que has estado trabajando en ello, no estoy preocupado por eso, confío en ti…’”.



A lo que la joven actriz respondió:

“Oh, sí, ya sabes, todo va muy bien”.



Sin embargo, en realidad “no lo había pensado en lo mínimo”. La razón por la cual Jenna Ortega incumplió en su trabajo fue, simplemente, porque “no tenía tiempo”, pues también se estaba preparando para las escenas de chelo y de esgrima.

Así, la actriz de 'Wednesday' tuvo tan solo 48 horas para preparar su coreografía:

"Me estaba pateando (a mí misma). Me sentí como una tonta, no soy bailarina, yo no hago nada de eso. No tengo experiencia en ese campo. No dormí durante dos días".



En la planeación de su baile recurrió a varias fuentes, como videos de Siouxsie and the Banshees, la película ‘Beau Travail’ o imágenes de archivo de chicos góticos bailando.



Lo cierto es que el poco tiempo y su falta de conocimiento no fueron la única dificultad que Jenna Ortega tuvo al hacer la coreografía de ‘Wednesday’.

A principios de noviembre, reveló al sitio NME que el día que filmaron esa escena fue el primero de sus síntomas de COVID.

“Me desperté y fue raro, nunca me enfermo y cuando lo hago, no es tan malo. (Ese día) tenía dolor de cuerpo, sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecito en la garganta y me arañaba las paredes del esófago”.



Además, la actriz contó que el equipo de grabación le dio medicamentos entre tomas “porque estaban esperando los resultados” de su prueba para detectar el coronavirus.

Eso sí, la productora MGM aseguró a NME que, luego de que estos dieron positivos, siguieron “estrictos protocolos”, que incluyeron la confinación de la protagonista.



¿Te imaginaste lo que pasó Jenna Ortega antes de grabar el baile de Merlina en ‘Wednesday?