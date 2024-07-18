¿Ser Alfred Broome traicionará a Rhaenyra? Libros explican su importancia en la Danza de Dragones

Video ¿Quién es Alys Rivers y por qué será importante en 'House of the Dragon'? Su historia en los libros

Con cada nuevo capítulo de la temporada 2 de 'House of the Dragon', vamos descubriendo la verdadera relevancia de algunos personajes, y el que está llamando la atención es Ser Alfred Broome. Conoce cómo sus decisiones afectarán el triunfo o la derrota de Rhaenyra en la guerra por el Trono de Hierro.

Ser Alfred Boome y sus roces con Rhaenyra Targaryen

En el quinto capítulo titulado 'El Regente', vemos a Rhaenyra dudar sobre su próximo movimiento en la Danza de Dragones debido a que perdió a Rhaenys y Meleys, el dragón más grande que tenía a su disposición hasta ese momento. Mientras debate la situación con su consejo, un hombre que había permanecido callado se queja sobre las "pobres acciones" de la heredera al trono.

Se trata de Ser Alfred Broome, quien asegura que Rhaenyra no sabe crear estrategias de guerra debido a que pertenece al "sexo débil" y su vida personal interfiere con sus deberes como líder, lo cual provoca incomodidad en los demás miembros presentes. Tras estos comentarios misóginos, Rhaenyra se defiende, dando nuevas órdenes para contraatacar a los Verdes.

La serie no ha contado de dónde proviene y cuál es la importancia de este personaje, pero el libro 'Fuego y Sangre' nos revela la manera en que dentro de la historia original hace que Rhaenyra caiga y pierda en batalla.

Imagen Home Box Office

¿Quién en Ser Alfred Broome y cuál es su origen?

Ser Alfred Broome es un caballero de la Casa Broome que ha servido en Rocadragón desde el reinado de Jaehaerys y representa a la vieja guardia de Westeros. Logra formar parte del consejo de Rhaenyra gracias a la lealtad que mostró a su padre Viserys I y a su experiencia en batalla.

Ser Alfred Broome traiciona a Rhaenyra en los libros y la entrega a Aegon II

Los roces entre Alfred y Rhaenyra también existen en el libro, y él traiciona a Rhaenyra después de que la joven Targaryen eligiera a Ser Robert Quince como protector de Rocadragón y no a él, como esperaba. Con este resentimiento, decide cambiarse de bando y apoya a Aegon II cuando llega con Sunfyre a dicha fortaleza para escapar de las manos de Rhaenyra, quien había tomado King's Landing.

Ser Alfred Broome promete ayudarlo y serle fiel debido a que este le ofrece riquezas y un señorío a cambio de protección. Así, Broome participa en un golpe de estado contra Robert Quince para recuperar el control de Rocadragón. Poco después, incluso intenta matar a Moondancer, el dragón de Baela Targaryen; sin embargo fracasa en el intento.

Cuando parece que Rhaenyra por fin gana, vuelve a Rocadragón, sin tener conocimiento de lo que había pasado en su ausencia y de que Ser Alfred Broome ya no era su aliado. Con la confianza de qué él sigue apoyándola, Broome la atrapa como rehén y hace que maten a sus hombres.

Imagen Home Box Office



Después, el caballero se encarga de llevar a Rhaenyra ante su medio hermano Aegon II, quien la ejecutó haciendo que su dragón Sunfyre le escupera fuego, logrando quemarla hasta su muerte y haciendo que finalmente los Negros, perdieran.

¿Cómo muere Ser Alfred Broome en los libros?

Poco después de estos eventos, Alfred Broome sigue bajo las órdenes del rey, pero muere al ser empujado a la trinchera del puente levadizo en en el Fuerte de Maegor, aterrizando en las puas, dando fin a su participación en la Danza de Dragones.

En el show, aún se desconoce si cometerá el mismo acto de traición que en los libros, pero sus desacuerdos con Rhaenyra podrían ser el primer indicio de que se seguirá la historia original y será el responsable de la caída del Consejo Verde.

Imagen Home Box Office