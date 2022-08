'House of the Dragon': ¿quién es el Alimenta cangrejos y será una amenaza para Daemon Targaryen?

Las Ciudades Libres son una de las referencias a ‘Game of Thrones’ que ‘House of the Dragon’ ha mencionado a lo largo de sus primeros dos episodios. Estos territorios cobran relevancia debido al Alimenta cangrejos. Te contamos más de él.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX : entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.