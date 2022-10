‘House of the Dragon’: ¿por qué Vhagar y Arrax no obedecen a sus jinetes? Viserys lo advirtió

En el final de temporada de ‘House of the Dragon’, el momento más intenso es la lucha entre los dragones de Lucerys y Aemond. Aunque los jinetes intentaron evitar la pelea, las bestias no los obedecieron y aquí te decimos la razón.Pero antes de que sigas,: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.