‘House of the Dragon’: 5 personajes que podrían pelear por el trono si la serie fuera como GoT

Aunque hay varias conexiones entre ‘House of the Dragon’ y ‘Game of Thrones’ , lo cierto es que sus tramas son muy diferentes entre sí. Pero ¿qué pasaría si en la nueva serie de HBO los personajes pelearan despiadadamente por el Trono de Hierro como en la serie original?Pero antes de que sigas,: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.