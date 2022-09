¿Henry Cavill en el elenco de 'House of the Dragon'? Así se vería, según un ilustrador

No se tiene información acerca de cuánto dinero reciben los actores de 'House of the Dragon', pero según lo que publicó 'Variety' el 22 de abril del 2022, cada uno de los episodios de esa serie le costó a HBO MAX poco menos de 20 millones de dólares. Teniendo en cuenta lo anterior, incluir a Henry Cavill en el elenco de la precuela de 'Game of Thrones' saldría de todo presupuesto para HBO MAX.