El peligroso 'stunt' de Jamie Lee Curtis en ‘Halloween Ends’: el director no quería hacerlo

En octubre de 2022 llegó a la pantalla grande la cinta ‘Halloween: la noche final’ (por su título en español), la cual atrapó a los espectadores con sus personajes, que se han convertido en clásicos del cine de terror, y trama.





Desde que se lanzó el tráiler, los fanáticos de la saga pudieron observar que habría varias escenas de acción a lo largo de la historia, como el enfrentamiento entre Laurie y el enmascarado Michael Myers.

Ahora, con la llegada del thriller, algunas de las celebridades que conformaron el elenco han narrado las anécdotas ocurridas en el set de grabación.

Jamie Lee Curtis realizó un truco peligroso para la película ‘Halloween Ends’

En el séptimo arte hay diversos filmes de miedo que son poco creíbles debido a sus efectos especiales, algo que Lee Curtis quería evitar a toda costa; así lo narró en una charla con ‘Los Angeles Times’ el 13 de octubre de 2022.

“Mi única directiva para ella (su doble) y los demás era que no hicieran que se viera como una pelea de película. Mi contribución es su brutalidad indiscriminada, la calidad de lucha callejera que tiene, incluyendo algo que David no quería hacer; y es comprensible, porque no se le da mucho tiempo para hacer estas películas”, dijo.



Asimismo, Jamie Lee reveló una de las secuencias que propuso para la pelea final entre Michael Myers y Laurie.

“Estábamos en la cocina, y le dije: 'Quiero que Michael tome del pelo a Laurie y estrelle su cabeza contra un gabinete de vidrio frente a la cámara. Mi cara. Eso sería inesperado y brutal'", destacó.

‘Halloween Ends’: Jamie Lee Curtis realizó la mayoría de sus acrobacias en la batalla con Michael Myers

La cinta, que concluye la nueva trilogía de ‘Halloween’ iniciada en 2018, fue dirigida por David Gordon Green, quien en una entrevista con ‘Insider’ el 17 de octubre de 2022 contó cuáles fueron las aportaciones de Lee Curtis al enfrentamiento que causó impresión entre los espectadores.

“Diría que el 98 por ciento de las acrobacias las hace ella. En realidad, su doble sólo hizo dos tomas. Esa es la cabeza de Jamie siendo aplastada contra el vidrio. Ella realmente lo hizo”, destacó el director.

Gordon Green también contó que la estrella de Hollywood se empeñó en hacer el 'stunt'; sin embargo, él estaba preocupado por el peligro que podría correr al grabar esa secuencia.

“De hecho, su cara atravesando la vitrina fue idea suya. (...) Y estaba pensando, todavía tengo dos semanas más para trabajar contigo, no puedo tener fragmentos de vidrio en tu cara. Pero ella lo hizo. Esa es su cara en el espejo. Ese truco fue idea de ella. Estaba reacio, si no tratando de prohibirlo, pero sucedió y se ve genial”, aseveró.

‘Halloween Ends’: la pelea entre Michael Myers y Laurie tenía otra versión

En la plática previamente citada, David Gordon reveló que, antes de la pelea que se puede observar en la cinta ‘Halloween: la noche final’ había otra versión que incluía a Allyson, a quien interpretó Andi Matichak.

“Hubo mucha evolución. Hubo una versión que tenía a Allyson infundida durante toda la pelea. Pero finalmente lo recortamos todo. No quería que fuera la típica pelea sin título ni emoción, sin un gran de intimidad entre estos dos personajes que han llegado tan lejos. Necesitaba momentos reales. Pausas, miradas, miradas. Como quieras verlo, estos son dos sobreviviente y aquí los enfrentamos en un momento culminante”, recalcó David.

Cuéntanos, ¿qué te pareció la película 'Halloween Ends'? ¿Te gustó la pelea entre Laurie y el asesino enmascarado?