¿Quién era Jack Skellington antes de morir? Esta teoría lo conecta con una película de Disney

Video ‘Beetlejuice 2’: Todas las películas de terror a las que hace referencia, ¿las reconociste?

'El extraño mundo de Jack' nos sumergió en el escalofriante encanto de Halloween Town, donde conocimos a los monstruos más temibles como el Oogie Boogie, el demonio del arlequín y obviamente al Rey Calabaza, también conocido como Jack Skellington.

Todos los habitantes de Halloween Town tienen un aspecto terrorífico perfecto para esta celebración, por lo que no nos preguntamos realmente qué hacen ahí. Su apariencia es argumento suficiente para entenderlo.

No obstante, causa cierta consternación saber cómo es que algunos de estos habitantes terminaron en esta ciudad, principalmente Jack Skellington. Ya que, si lo piensas, el Rey Calabaza en algún momento fue un ser humano pero, ¿quién fue realmente?

Existen múltiples teorías sobre la vida de Jack antes de convertirse en el máximo líder de Halloween Town. Algunas abogan sobre el universo cinematográfico de Tim Burton y creen que Jack realmente es el esqueleto de Victor, de 'El cadáver de la novia' .

Ambos tienen una afinidad por los perritos, cuentan con un gran conocimiento sobre el mundo de los muertos y una apariencia similar.

Sin embargo, otros se han aventurado a pensar que Jack Skellington fue en realidad otro gran personaje que nos hela de miedo: el jinete sin cabeza.

Llegar a esta conclusión no es cosa fácil, porque para eso Jack Skellington necesitaba vivir y morir en una época donde la Navidad con Santa Claus no existía. Jack no tiene idea de esta celebración, ni de este noble y bondadoso hombre del Polo Norte, justo por eso experimenta una increíble fascinación cuando viaja a Christmas Town.

Imagen IMDb

La imagen del hombre gordito, barbudo y bonachón, con el legendario traje rojo, circuló por primera vez en la segunda década de 1800, por lo que Jack Skellington tuvo que haber muerto un par de años antes de esta década, situación que queda perfecto con la vida del Jinete sin cabeza.

Además, no se trata de cualquier Jinete sin cabeza, sino el que vemos en la película de Disney, 'The Adventures of Ichabod and Mr. Toad'. En este filme de 1949, conocemos la historia del Jinete sin cabeza quien, al igual que Jack puede utilizar una calabaza como su cabeza.

La teoría de Jack como el Jinete sin cabeza cobra más peso cuando pensamos en el pasado del jinete: un soldado hessiano que ayudó a mercenarios alemanes durante la guerra de Independencia de los Estados Unidos (1775-1783).

Esta formación militar explicaría porqué Jack es un experimentado combatiente y sabe cómo liderar a un grupo de personas. Además, el soldado murió durante la guerra, lo cual queda perfecto con las fechas antes de la aparición de Santa Claus.