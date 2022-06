Gaten Matarazzo dio un gran spoiler de 'Stranger Things’ en 2016: ¿conoce el final de la serie de Netflix?

El spoiler que Gaten Matarazzo hizo sobre ‘Stranger Things 4’ en 2016



Si nos ponemos a analizar la serie desde su inicio, ‘Stranger Things’ ya había dado pistas sobre Vecna en temporadas pasadas. Sin embargo, pocos se dieron cuenta de que el actor Gaten Matarazzo, quien interpreta a Dustin Henderson, ya había dado indicios sobre el origen de este villano.

Esto debido a que en una entrevista que el elenco de ‘Stranger Things’ tuvo para Build Seires después del estreno de la primera temporada en 2016 , el joven actor dio un gran spoiler sobre el futuro de la serie.

En la entrevista se les peguntó a los entonces niños de la serie de Netflix cuál era su teoría favorita sobre el ‘Stranger Things’. La respuesta de Gaten ahora llama la atención, pues afirmó que vio en un video que los monstruos del Upside Down a los que se enfrentan los protagonistas en realidad son los niños que crecieron junto a Eleven en el laboratorio de Hawkins:

"Los demás sujetos de pruebas, además de Eleven (como los del uno al diez), la mayoría de ellos están muertos, pero otros fueron relegados al Upside Down. Como no pudieron salir de ahí y, debido a que estuvieron en el Upside Down por mucho tiempo, sufrieron efectos, como pudimos ver en Will, y se convirtieron en monstruos. Entonces, los monstruos son los sujetos de prueba".

Ahora, tras el estreno de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ en Netflix, impacta la respuesta de Gaten Matarazzo, pues los hechos ocurrieron tal como él lo había mencionado años atrás.

Y es que pudimos ver cómo al final de la cuarta temporada se revela que el villano de la serie, Vecna, es en realidad número 001, el sujeto de estudio original de los laboratorios de Hawkins.

Además su respuesta tiene otro punto que destaca, el hecho de que el Upside Down causa la conversión de las personas. Esto no solo se pudo ver en la personalidad de Will después de que regresó de ahí, sino que en la cuarta temporada pudimos ver los cambios físicos que número 001, o Vecna, tuvo tras ser enviado por Eleven al Upside Down.

¿Será que los creadores de ‘Stranger Things’ ya sabían lo que ocurriría en la temporada cuatro? ¿O tomaron en consideración la teoría que dijo Gaten Matarazzo?

Otras teorías que sobre las que ha hablado el elenco de ‘Stranger Things’

La entrevista de 2016 en la que Gaten Matarazzo hizo un spoiler sobre ‘Stranger Things 4’ no ha sido la única en la que los actores han tenido que hablar sobre posibles teorías de la serie de Netflix.

Y es que días antes del estreno de la cuarta temporada, Netflix lanzó un video en el que en cast de ‘Stranger Things’ reaccionaban a teorías de los fans. Entre otras, hablaron sobre la posibilidad de que Will se convierta en uno de los antagonistas de la serie, o de que el Upside Down represente viajes en el tiempo.



Si bien no afirmaron o negaron al cien por ciento ninguna de ellas, la realidad es que hablando de ‘Stranger Things’, todo puede pasar. Tan solo pensemos en el hecho de que en la cuarta temporada pudimos ver cómo el tiempo en el Upside Down no corresponde con el normal.