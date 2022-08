Jacob Elordi vivió en su carro antes de ‘Euphoria’: las dificultades al inicio de su carrera

Jacob Elordi c onoció la fama con apenas 20 años, cuando salió de su natal Australia para incorporarse al elenco de la trilogía ‘El stand de los besos’.

La primera entrega de la trilogía lo posicionó de inmediato como todo un galán e hizo que, de un día para otro, se convirtiera en uno de los actores más cotizados de Hollywood.

Sin embargo, esa experiencia de atención súbita, así como sus inicios en el mundo de los espectáculos, no fue una de miel sobre hojuelas.

Jacob Elordi vivió en su carro después de filmar ‘El stand de los besos’; pensó en renunciar a la actuación

En una entrevista con la revista GQ, publicada el pasado 8 de agosto, el actor recordó que la película de romance adolescente fue grabada en Sudáfrica y, cuando el proyecto terminó (en el 2017), se mudó a Los Ángeles.

Ahí, tenía esperanzas de conseguir nuevas oportunidades, pero no le llegaron tan rápido.

En un inicio, dormía en el sillón de un amigo que vivía en el Valle de San Fernando, pero, tras unas cuantas semanas (no especificó cuántas) decidió vivir dentro de su carro, un Mitsubishi modelo 2004, en donde también guardaba todas sus pertenencias.

“Mi coche era como el de un acaparador, apilado con cajas, ganchos y cosas”, recordó Jacob Elordi.



El tiempo siguió pasando, pero no lo llamaban para un nuevo trabajo y se estaba quedando sin dinero.

“Creo que tenía, no lo sé, 400 u 800 dólares en mi cuenta bancaria y ‘Euphoria’ fue mi última audición antes de regresar a casa para hacer un poco de dinero y recuperarme”, relató el actor.

Como ya es bien sabido, se quedó con el rol del adolescente violento en la serie de HBO, pero, todavía al grabar el episodio piloto, tuvo que vivir en su automóvil.

No fue sino hasta que uno de los productores de la serie notó que pasaba demasiado tiempo en su tráiler y en el coche estacionado a un lado que le consiguió una habitación en un hotel de West Hollywood.

Después de eso, finalmente se pudo asentar en Los Ángeles.

Jacob Elordi reflexionó sobre cómo ha vivido la fama

El estrellato de un día para otro también le trajo nuevos retos al actor. En la mencionada conversación, detalló, por ejemplo, que a la mañana siguiente del estreno de ‘El stand de los besos’ tenía 4 millones de seguidores nuevos en Instagram.

La atención que recibió, así como el escrutinio de su vida personal, lo llevó a considerar renunciar a la actuación:

“Sé que suena bastante sensible y dramático, pero soy sensible y muy dramático. Odiaba ser un personaje para el público. Me sentía muy alejado de mí mismo", expresó.



Sobre la primera vez que fue fotografiado por un paparazzi, comentó:

“Se sintió como si de la nada fuera un poster, como si fuera un anuncio de publicidad”.