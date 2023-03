Brendan Fraser y Ke Huy Quan actuaron juntos 31 años antes de ganar el Oscar en 'Encino man'

El actor Ke Huy Quan de 'Everything Everywhere All at Once' fue un famoso niño actor en 'Indiana Jones' , pero pocos recuerdan que también actuó en los 90 al lado de Brendan Fraser.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX : entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.