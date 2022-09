Las mejores 7 películas de Brendan Fraser: no solo fue protagonista en ‘George of the Jungle’

‘Blast from the Past’: Brendan Fraser en un falso apocalispsis

Con esta película Brendan alcanzó el máximo estrellato en Hollywood, al ser un éxito y tener dos secuelas (‘The Mummy Returns’ en 2001 y ‘The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor’ en 2008), así como un reboot en 2017 con Tom Cruise.

Sin embargo, cada deseo tiene alguna desventaja y Ellitot se ve envuelto en divertidas y peligrosas situaciones, que al final le enseñan que no puede quitarle el albedrío a la chica de sus sueños y pretender ser alguien que no es.