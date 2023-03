Brendan Fraser recibe el Premio Oscar a Mejor Actor y hace llorar a todos con su discurso

Brendan Fraser se transformó físicamente para su papel en ‘The Whale’, pues tuvo que cargar una prótesis de 300 libras para aparentar ser más grande de tamaño.

Su entrega con el personaje de Charlie ha sido ampliamente elogiado y aplaudido. Tan solo cuando la película se presentó en el Festival Internacional de Cine de Venecia recibió una ovación de pie de 6 minutos.

Desde aquel momento en septiembre del 2022, quien se coronó como uno de los galanes favoritos en los 90 ha reclamado con fuerza su lugar dentro de Hollywood.

La más reciente de sus hazañas lo situó como el Mejor Actor de la industria del cine.

Brendan Fraser ganó el premio Oscar 2023 a Mejor Actor por ‘The Whale’

Sin duda, la noche del 12 de marzo quedará guardada en la mente del actor, pues se llevó a casa su primer premio Oscar.

Su personaje como Charlie en la película ‘The Whale’ fue el que le permitió reclamar la estatuilla.

Al subir al escenario del teatro Dolby, Brendan Fraser bromeó con que "entonces así es como se ve el multiverso".

Ya en un tono serio, el galardonado agradeció al director y guionista de la película. Al primero de ellos, por "lanzarme un salvavidas creativo" y, al segundo por ser su "faro" en este proyecto.

"Caballeros, ustedes expusieron sus corazones del tamaño de una ballena para que pudiéramos ver dentro de sus almas como nadie más podría hacerlo", les dijo a los creativos de la película.



De igual manera, expresó su emoción por haber sido considerado al mismo nivel que sus compañeros de Hollywood.

Al aceptar el Oscar 2023 como Mejor Actor, Brendan Fraser también recordó los inicios de su carrera:

"Empecé en esta industria hace 30 años. Las cosas no me llegaron fáciles, pero había una facilidad que no aprecié hasta que ya no estuvo. Solo quiero darles las gracias por este reconocimiento".



También reconoció el papel que han tenido en su vida sus hijos y su primera esposa.

Brendan Fraser era uno de los favoritos a ganar el premios Oscar 2023 a Mejor Actor

Lo cierto es que la noticia no es una sorpresa del todo. Si bien aún había duda de quién de los nominados podía llevarse el galardón, en semanas anteriores, el nombre de Brendan Fraser retumbaba con más y más fuerza.

Esto, luego de que había ganado importantes premios como los SAG Awards o los Critics’ Choice Awards.

A lo largo de la temporada de premios, el también actor de ‘Atraco riesgoso’ (película que puedes ver gratis en ViX) había expresado ampliamente su sorpresa y agradecimiento por el renacimiento de su carrera.



Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Brendan Fraser merecía el Oscar 2023 a Mejor Actor?, ¿ya viste 'The Whale'?

