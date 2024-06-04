‘Jerarquía’, la serie coreana en Netflix que están comparando con 'Élite': ¿De qué trata?

Video ‘Jerarquía’: la nueva serie coreana de Netflix que está siendo comparada con ‘Élite’

Nadie puede negar el éxito que ‘Élite’ tuvo, al menos en sus primeras temporadas, en Netflix. Si bien la serie española ya terminó, una producción coreana parece tomar la batuta y traer de vuelta a la audiencia el drama estudiantil y de clases sociales. Así es ‘Jerarquía’.

¿De qué trata ‘Jerarquía’? La serie coreana de Netflix es comparada con ‘Élite’

PUBLICIDAD

La serie coreana se desarrolla en el instituto Jusin, una escuela cuyos alumnos están elegidos entre las familias más adineradas e influyentes del país, y donde el 0,01 % superior gobierna e impone su ley al resto de los estudiantes. Jusin no es solo una escuela, es un microcosmos donde la riqueza, el poder y la influencia lo son todo.

Sin embargo, la llegada de un tímido alumno abre una grieta en el inquebrantable mundo. Kang Ha es un estudiante becado, proveniente de un entorno humilde, deberá navegar por este laberinto social plagado de jerarquías, donde los estudiantes más privilegiados. Lo que pocos sospechan es que el secreto que Ha resguarda pondrá de cabeza muchas vidas.

'Jerarquía', serie coreana de Netflix. Imagen Netflix



Para pocos han pasado desapercibidos los parecidos de ‘Jerarquía’ con la exitosa serie española ‘Élite’. El principal punto de comparación es que ambas series se desarrollan en un costoso colegio, donde los alumnos son jóvenes que pertenecen a las familias más ricas del país, sin embargo, todo cambia cuando un chico de una familia no privilegiada se inscribe a la escuela y el rechazo del resto no tarda en hacerse notar.

De momento, no se tiene claro si la trama de ‘Jerarquía’ tendrá un principio criminal como el de las primeras temporadas de ‘Élite’, si bien, la producción coreana promete diferenciarse con su propia identidad y enfoque.

¿Cuándo se estrena la serie ‘Jerarquía’ en Netflix?

El ‘k-drama’ se prepara para llegar a Netflix el próximo 7 de junio de 2024. Será hasta entonces cuando descubramos si la historia es tan parecida a ‘Élite’ como se anuncia.

'Jerarquía', serie coreana de Netflix. Imagen Netflix

Reparto de la serie coreana ‘Jerarquía’

El reparto de ‘Jerarquía’ incluye a varios actores conocidos en la industria del entretenimiento coreano, que se enlistan a continuación.

PUBLICIDAD

Lee Chae-min interpreta a Kang Ha, un estudiante becado y transferido a la escuela secundaria Jooshin que guarda un secreto detrás de su brillante sonrisa.

Kim Jae-won le da vida a Kim Ri-an, el estudiante número uno de la escuela secundaria y sucesor del Grupo Jooshin.

Roh Jeong-eui en el papel de Jung Jae-yi, la hija mayor del Grupo Jaeyool, rival del Grupo Jooshin y reina de la escuela secundaria Jusin.

El k-drama ‘Jerarquía’ fue creado por Bae Hyeon-jin y Chu Hye-mi.

'Jerarquía', serie coreana de Netflix. Imagen Netflix