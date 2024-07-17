La verdadera edad de los actores de 'Élite' se aleja mucho de la de sus personajes: ninguno es adolescente

Video ‘Jerarquía’: la nueva serie coreana de Netflix que está siendo comparada con ‘Élite’

El estreno de la octava temporada de la popular serie española 'Élite' está programada para el 26 de julio en Netflix, y con el llegan nuevas caras y viejos conocidos al instituto de Las Encinas'.

A lo largo de sus anteriores temporadas, la serie ha hecho constantes cambios dentro de su elenco, con intérpretes que, a pesar de interpretar adolescentes, en realidad están en una etapa más madura y diferente de sus vidas.

A continuación, te decimos las verdaderas edades de los actores que dan vida a los personajes de la última temporada de 'Élite' VS la serie.

¿Qué edad tienen los actores en la serie Élite VS en la vida real?

Omar Ayuso



Omar Ayuso, quien interpreta al carismático Omar Shana, nació el 26 de marzo de 1998 en Madrid. Esto significa que en la actualidad tiene 26 años, una diferencia poco significativa con su personaje, quien en la séptima temporada tiene entre 21 y 22 años.

En la trama, Omar realiza una pasantía en el instituto después de terminar la universidad, una etapa de la vida que está más en línea con su edad real.

Omar Ayuso. Imagen Instagram @omarayuso /Netflix

Valentina Zenere



Valentina Zenere, conocida por su papel de Isadora en la séptima temporada, es una de las nuevas incorporaciones que ha llamado la atención del público. Nacida el 15 de enero de 1997 en Buenos Aires, tiene 27 años, lo que la hace siete años mayor que su personaje.

A pesar de su edad, Valentina tiene una vasta experiencia interpretando personajes adolescentes, como en la telenovela juvenil argentina 'Yo soy Luna', donde también interpretó a una joven estudiante.

Valentina Zenere. Imagen Instagram @valentinazenere /Netflix

André Lamoglia



André Lamoglia, que encarna a Iván en la serie, nació el 4 de agosto de 1997 en Brasil. Con 26 años de edad, Lamoglia es nueve años mayor que su personaje, un estudiante de 17 años.

Su interpretación de Iván y su historia romántica con Patrick han sido parte importante de las últimas tramas de la serie.

André Lamoglia. Imagen Instagram @andrelamoglia /Netflix

Ander Puig



El papel de Nico, interpretado por Ander Puig,está marcado por una notable diferencia de edad en comparación con el actor.

Puig, nacido el 3 de febrero de 2001, tiene 23 años, mientras que su personaje tiene 17. A pesar de la diferencia de seis años, Puig logra transmitir la frescura y juventud que se espera de un estudiante de preparatoria, gracias a su apariencia juvenil.

Ander Puig. Imagen Instagram @anderpuig /Netflix

Álvaro de Juana



Álvaro de Juana, quien da vida a Dídac, es uno de los actores cuyo rango de edad se acerca más al de su personaje.

Nacido en noviembre de 2002, De Juana tiene actualmente 21 años, lo que lo coloca a solo dos años de diferencia con Dídac, un alumno de Las Encinas. Esta cercanía en edades ayuda a que su interpretación sea aún más auténtica y creíble.

Álvaro de Juana. Imagen Instagram @alvarodejuana_ /Netflix

Carmen Arrufat



Carmen Arrufat, interpreta a Sara, nació el 11 de octubre de 2002, tiene 21 años. Esto la coloca solo dos años por debajo de su personaje en la serie.

Carmen Arrufat. Imagen Instagram @carmen_arrufat /Netflix

Fernando Líndez



Fernando, da vida a Joel, nació el 16 de marzo de 2000 en Madrid. Con 24 años, interpreta a un joven de origen humilde que enfrenta diversos desafíos en su vida.

Su personaje es seis años más joven que él, aún así la edad no ha sido impedimento para que le de via a un adolescente resiliente como Joel.