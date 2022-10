¿Eiza González será Elektra en 'Daredevil: Born Again'? La actriz por fin lo aclaró

A sus 32 años, la actriz mexicana Eiza González es una de las famosas latinas que triunfan en Hollywood gracias a las variadas producciones en las que ha trabajado desde el inicio de su carrera.

En las últimas semanas (tras el anuncio de ‘Daredevil: Born Again’ en la Comic-Con de San Diego en julio de 2022) surgieron diversos rumores sobre la supuesta participación de la protagonista de ‘Lola, érase una vez’ en la serie de Marvel.





Si quieres ver la telenovela 'Lola, érase una vez' gratis, sólo ingresa a ViX.

¿Eiza González estará en 'Daredevil: Born Again'?

Recordemos que desde 2018 la historia del abogado Matt Murdock, mejor conocido como Daredevil, se mantuvo en pausa debido a que Netflix canceló la serie ‘Marvel’s Daredevil’, la cual lanzó su primer capítulo en 2015.

Por esta razón, los espectadores consideran que la entrega que Marvel Studios tiene planeada para 2024 podría reunir a nuevas celebridades como Eiza González. No obstante, la actriz aclaró la situación el 5 de octubre de 2022 a través de su cuenta de Twitter.

“Siento que voy a sacarlo del camino porque, uno, estoy confundida en cuanto a la cantidad de odio sobre esto y dos, siento que le ahorrará energía a la gente. No, no me ficharon como Elektra en ‘Daredevil’. Ya tengo un contrato de exclusividad con la serie ‘3 Body Problem’. De nada”, escribió González en una publicación.



Además, la estrella de ‘Ambulance’ abordó las diversas críticas que ha recibido por su supuesta actuación de Elektra, una asesina en quien Matt Murdock tiene interés amoroso (y que previamente fue encarnada por Elodie Yung).

“Agradecería poder vivir libre de mensajes negativos sobre mí por ¿interpretar/robar? un personaje del que no sé nada. Gracias y les deseo lo mejor”, recalcó.



Finalmente, Eiza comentó si le gustaría meterse en el papel de una superheroína durante algún proyecto de su trayectoria artística.

“Con suerte podré interpretar a un superhéroe genial en algún momento de mi carrera y será muy divertido y me sentiría muy honrada de ser considerada. Mientras tanto, estaré viendo ‘Daredevil’ y enviando todo el amor a ese elenco”, puntualizó.

El romance de Daredevil y She Hulk que impactó a los fans

La esperada aparición de Charlie Cox como Daredevil en la serie ‘She Hulk’ por fin se cumplió; esto en el episodio número ocho de la primera temporada. Los abogados tienen su primer encuentro en los tribunales y más tarde coinciden en un bar donde comienzan a coquetear.

Tras enfrentarse en la corte, pues Jen representa a Leap-Frog, y luego de que la defensora desenmascara a Daredevil, los protagonistas tienen un espontáneo encuentro romántico: se besan, se desprenden de la ropa y, finalmente, cierran la puerta de la habitación.



Algunos espectadores señalaron en redes sociales que la conexión entre los personajes es “palpable” y este podría ser el próximo romance del MCU.

Cuéntanos, ¿a qué otras celebridades te gustaría ver en la serie ‘Daredevil: Born Again’? ¿Qué piensas del romance entre Jen y Matt?