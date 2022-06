7 easter eggs en 'The Umbrella Academy 3' que pocos notaron (hay un guiño a My Chemical Romance)

Sloane, miembro de la Academia Sparrow que tiene el poder de manipular la gravedad, aparece por primera vez en 'The Umbrella Academy' mientras lee el libro 'The Jetset Life'. Este título es una referencia directa a 'The Jetset Life Is Gonna Kill You', canción de My Chemical Romance. El escritor de los cómics originales, Gerard Way, es el vocalista de esa banda, la cual recientemente se reunió para lanzar nuevas composiciones.