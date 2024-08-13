'The Umbrella Academy’: ¿qué pasó en el final de la serie y qué significan las flores amarillas de la escena post créditos?

Video ¡Ni a los actores de 'The Umbrella Academy' les gustó el final de la serie! Fans critican la temporada 4

'The Umbrella Academy', una de las series más queridas de Netflix, ha llegado a su fin tras cuatro temporadas llenas de acción, drama y giros inesperados.

La familia Hargreeves, que durante años luchó contra apocalipsis y los desafíos temporales, finalmente enfrenta su destino.

La cuarta temporada, compuesta por seis episodios, sigue a Viktor, Cinco, Luther, Klaus, Allison, Diego, Ben y Lila en su intento de detener una vez más el fin del mundo, esta vez en una línea temporal completamente nueva.

'The Umbrella Academy'. Imagen Netflix.

Final 'The Umbrella Academy' explicado

El origen del apocalipsis se revela a través de la fusión de Ben y Jennifer, una unión que desata una serie de eventos catastróficos debido a las partículas de marigold y durango que ambos albergan en su interior. Esta combinación genera una mutación descontrolada que desencadena 'la limpieza', un proceso que amenaza con borrar por completo la línea temporal.

A medida que los hermanos Hargreeves luchan por evitar la destrucción total, descubren que la verdadera causante del desastre es Abigail, la esposa de Reginald.

'The Umbrella Academy'. Imagen Netflix.



Abigail, quien fue resucitada por su esposo, planea acabar con el multiverso como una forma de corregir el daño causado por la liberación original del marigold. En su intento de reparar el espacio-tiempo, decide frustrar en secreto los planes de Reginald, quien también busca detener la fusión.

Abigail entendió que el acto de amor de su esposo, al devolverle la vida, fue en realidad un acto de soberbia que destrozó el tejido del espacio-tiempo, creando un caos multiversal.

Mientras tanto, Cinco recupera finalmente sus habilidades de teletransportación, pero su vida personal sufre un revés cuando Lila le comunica que su relación ha llegado a su fin.

Devastado, Cinco regresa a la estación de metro temporal, donde comienza un viaje interminable a través de diferentes dimensiones. En una de estas, se encuentra con múltiples versiones de sí mismo, cada una de ellas procedente de una línea temporal distinta. Todos estos Cincos han intentado, y fallado, detener el apocalipsis, agotando sus esperanzas de éxito.

'The Umbrella Academy'. Imagen Netflix.



A través de estos viajes, Cinco descubre que el origen de todos los problemas radica en los propios Hargreeves y en la liberación del marigold, que les otorgó sus superpoderes,y que también fue la causa de la fragmentación de la línea temporal original.

Las dimensiones resultantes se fusionaron y entremezclaron, generando la realidad caótica en la que los Hargreeves existen ahora. Para resolver el problema, es necesario eliminar el marigold del multiverso, lo que implica que los hermanos deben sacrificarse a sí mismos.

Finalmente, Cinco decide regresar con su familia para compartir su descubrimiento. Todos, excepto Lila, aceptan la idea del sacrificio. Lila, inicialmente reacia, finalmente comprende que su supervivencia perpetuaría el ciclo apocalíptico y decide unirse a sus compañeros.

'The Umbrella Academy' . Imagen Netflix.



Juntos, los Hargreeves se reúnen en un círculo y esperan ser consumidos por la criatura de la limpieza, un acto que eliminará todas las ramificaciones temporales y restaurará la línea temporal principal.

¿Qué significa la escena post-créditos de The Umbrella Academy'?

El episodio termina con una escena conmovedora en la que los Hargreeves, conscientes de su destino, comparten un último momento de humor y amor antes de ser consumidos por la masa viscosa.

La desaparición de los hermanos marca el fin de la línea temporal actual, pero también restaura la línea principal, eliminando el marigold y poniendo fin a los apocalipsis.

Las flores amarillas aparecen en la escena post créditos. Imagen Netflix.



Sin embargo, este sacrificio viene con un precio: los miembros de The Umbrella Academy nunca exiatieron, y por lo tanto nadie los recordará jamás.

Después de este emotivo final, la serie de Netflix sorprendió a los espectadores con una escena post-créditos. En el parque de la línea temporal restaurada, donde la serie terminó, aparecen ocho flores amarillas que emergen del suelo.

Estas brillan intensamente y liberan polen que dará vida a nuevas flores, esto podría simbolizar que aunque los Hargreeves han desaparecido, sus espíritus siguen presentes de alguna manera.