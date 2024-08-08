¡Por fin sabemos que es “el incidente de Jennifer” en 'The Umbrella Academy'! Su relación con la muerte de Ben

Video The Umbrella Academy está inspirada en la 'familia disfuncional' de Gerard Way: así inició la historia

‘The Umbrella Academy’ es una de esas series sobre familias disfuncionales que nos mantienen atrapados durante horas. El programa de Netflix estrenó su cuarta y última temporada y por fin resolvió varias de las grandes preguntas de los fans, como qué es el “incidente Jennifer” y cómo murió en realidad Ben.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX

¿Qué es el “incidente de Jennifer” en ‘The Umbrella Academy’?

Las temporadas anteriores de ‘The Umbrella Academy’ habían insinuado que “el incidente de Jennifer” había tenido algo que ver con la muerte de Ben en la línea de tiempo original de los hermanos Hargreeves.

Esta información se confirmó de manera oficial en la cuarta temporada, pero ningún miembro de la Academia Umbrella se acordaba del verdadero motivo de la muerte de Ben. Esto debido a que Reginald Hargreeves les borró la memoria sobre todo el asunto.

Resulta que cuando eran niños Reginald los envió a una misión muy peligrosa, en la que tenían que hacer estallar un contenedor de carga pero sin mirar su interior (la misión conocida como “el incidente de Jennifer”).

Pero el joven Ben, al escuchar gritos al interior del contenedor, descubrió a una niña dentro, que era Jennifer. Él la quiso ayudar y a partir de ello desencadenó todo.

Y es que el simple toque de Ben y Jennifer podría activar un evento llamado The Cleanse, el cual eliminaría automáticamente una línea del tiempo.

Reginald Hargreeves presenció todo, y les disparó automáticamente a ambos acabando con sus vidas. ‘The Umbrella Academy’ explica que Reginald hizo esto porque si Ben y Jennifer entraban en contacto podrían haber acabado con el mundo.

'The Umbrella Academy' Imagen Netflix

¿Quién es Jennifer en la temporada 4 de ‘The Umbrella Academy’?



En la temporada 4 de ‘The Umbrella Academy’ Jennifer es la hija de un hombre llamado Sy Grossman (David Cross).

Aunque al principio se hace llamarcomo Rosie, luego descubrimos que en realidad es la famosa Jennifer, y que terminó en ese universo a través de un calamar gigante. Además, Hargreeves fue quien la trasladó a ese pueblo en el que la conocen los hermanos Hargreeves.

Ben siente atracción inmediatamente por ella, y durante gran parte de la temporada se la pasan huyendo juntos.

Luego descubren por qué son tan peligrosos unidos: resulta que los chicos de la Academia Umbrella obtienen sus poderes de una partícula llamada Marigold, mientras que Jennifer obtiene los suyos de una partícula opuesta llamada Durango.

Ambas partículas fueron creadas por Abigail Hargreeves, la esposa de Reginald. Pero si alguna vez se llegasen a encontrar, crearían un evento apocalíptico llamado The Cleanse que eliminaría una línea de tiempo completa.

Al final de cuentas Jennifer y Ben sí activan The Cleanse en la temporada 4 de ‘The Umbrella Academy’, ocasionando catastróficas consecuencias para todos los miembros de la Umbrella Academy.

Jennifer es interpretada por Victoria Sawal, actriz canadiense conocida por otras producciones como ‘Star Trek: Discovery’ y ‘The Handmaid’s Tale’.