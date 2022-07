‘The Umbrella Academy’: ella es Génesis Rodríguez, la actriz latina que está triunfando en la serie de Netflix

A mediados de la década del 2000, Génesis cerró el capítulo de su vida profesional en las telenovelas y buscó suerte en las producciones estadounidenses en inglés

‘Days of Our Lives’ fue la primera serie de habla inglesa de la actriz, en donde interpretó a Becky Ferrer en varios episodios de 2005 y 2006. También actuó en la serie de HBO ‘Entourage’ (2010-2011) y protagonizó ‘Time After Time’ (2017).