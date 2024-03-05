10 películas, series y documentales de Netflix para conmemorar el Día de la Mujer con historias poderosas

Video A estas mamás no les importa la crianza de sus hijos: los dejan llegar tarde y comer lo que quieran

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha que sirve para recordar la lucha de las mujeres por la equidad, la seguridad y el derecho a su desarrollo personal y profesional, etc.

Como parte de este importante movimiento, existen películas, documentales y series que ponen en alto el trabajo de las mujeres, así como su fortaleza y coraje en su búsqueda de igualdad, justicia e independencia. A continuación te presentamos 10 historias que podrás encontrar en Netflix.

'Promising Young Woman' y 'Erin Brockovich, una mujer audaz' relatan historias sobre dos mujeres que buscan justicia. Imagen Uiversal Pictures/Getty Images

Películas, series y documentales para conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer

‘Ruido’

Película dirigida por Natalia Beristain. Relata la historia de Julia, una mujer que está en búsqueda de su hija Ger, quien desapareció hace 9 meses. Ante el poco apoyo que obtiene de las autoridades, la mujer recibe la ayuda de la periodista Abril.

Este filme retrata la triste realidad sobre las mujeres y niñas que desaparecen cada día, así como la falta de programas y atención por parte del gobierno para acabar con este problema de seguridad. Durante la trama se puede apreciar que las protestas en las calles para exigir justicia cada vez toman mayor fuerza.

‘Las tres muertes de Marisela Escobedo’

Este documental expone la lucha de Marisela Escobedo, una mujer que fue asesinada mientras se manifestaba por la falta de justicia en el feminicidio de su hija Rubí, ocurrido al norte de México.

‘Moxie’

En esta película, dirigida por Amy Poehler, una tímida joven de 16 años, que ya está harta del entorno sexista de su escuela, publica de forma anónima un panfeto que comienza toda una revolución entre sus compañeros.

‘No estás sola: La lucha contra La Manada’

Este documental examina el caso de una violación grupal que ocurrió en 2016, durante las Fiestas de San Fermín, en España. Es un caso que dio la vuelta al mundo y provocó múltiples protestas, en especial por el trato y la revictimización que sufrió la mujer que fue abusada.

‘Period. End of Sentence’

Este documental ganó el Premio Oscar a Mejor Corto Documental en 2019 y busca romper con el tabú de la menstruación.

Se desarrolla en una zona rural de India, donde las niñas y mujeres se ven obligadas a detener sus actividades cotidianas debido a su periodo menstrual.

Para contrarrestar la situación, un grupo de mujeres comienza a elaborar sus propias toallas sanitarias, lo cual les permite seguir buscando su independencia y crecimiento en su aldea.

‘Feministas: ¿qué está pasando?’

El documental reúne a un grupo de mujeres que cuentan cómo fue el despertar feministas en los años 70, cómo ha sido su vida y cómo ha cambiado el movimiento.

‘Hermosa Venganza’ (‘Promising Young Women’)

Ganadora de la categoría Mejor Guión Original de los Premios Oscar 2021, esta película narra la historia de una mujer que finge estar ebria en los bares para que los hombres intenten llevarla a su casa y así darles una lección. Todo esto mientras está lidiando con la pérdida de su mejor amiga, quien sufrió una violación en la universidad.



‘Erin Brockovich: Una mujer audaz’

Protagonizada por Julia Roberts, esta película muestra la lucha de una madre soltera que busca justicia para su comunidad que ha sido afectada con agua contaminada, la cual quiere ocultar una gran empresa.

‘Orange is the new black’



Esta serie narra la historia de diferentes mujeres en prisión, de las fallas del sistema y las situaciones que las llevaron a cometer crímenes.

‘Chicas Perdidas’



Esta película basada en hechos reales, cuenta la historia de una madre que está desesperada por hallar a su hija desaparecida. Durante su búsqueda, la señora ayuda a resolver una serie de homicidios que seguían impunes.