10 películas y series de época que muestran mujeres valientes y empoderadas (están en Netflix)

Video Películas de mujeres inspiradoras para ver el 8M: están basadas en hechos reales

A través de los años, las mujeres han luchado contra las normas impuestas por la sociedad para tener una mejor calidad de vida, derechos y bienestar social, tal y como lo demuestran las siguientes historias de época.

'Anne with an E' y 'Orgullo y prejuicio' puedes encontrarlas en Netflix Imagen Netflix/Universal Pictures

Series de época con mujeres fuertes y empoderadas

PUBLICIDAD

‘Anne with an E’

Siendo una huérfana y pelirroja (situación por la que la molestaban), Anne es adoptada por una familia Cuthbert por error, ya que ellos querían a un niño que los ayudara con la granja.

Durante 3 temporadas, vemos a Anne y a sus amigas pasar por la adolescencia, abordando diferentes temas sociales como la desigualdad de género, la libertad de expresión, la religión y el racismo.

‘Las Chicas del Cable’

Cuando Madrid abre la primera empresa nacional de teléfonos, las mujeres tuvieron la oportunidad de trabajar en dicho establecimiento en los años 20.

En esta serie seguimos la historia de una mujer que es violentada por su esposo, una chica que es señalada por dejar el hogar de sus padres, de otra que lo tiene todo pero le falta el amor, una que ha escapado tras varios hechos delictivos y la transición de una de ellas que pertenece a la comunidad LGBTQ+.

‘The Crown’

Con 6 temporadas, la serie nos relata la vida de la reina Elizabeth II, desde que debe asumir el trono desde muy joven, hasta los últimos años de su reinado, por ello fue interpretada por 3 grandes actrices: Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton.

A través de esta serie podemos conocer las reglas que tiene la monarquía para sus miembros, en especial para las mujeres, donde deben adaptarse a un molde donde son mal vistas si lo desafían, como ocurrió con la princesa Diana.

‘The Alienist’

Ambientada en Nueva York de 1896, en el ‘El Alienista’ un doctor busca atrapar a un asesino serial de niños, por ello pide la ayuda de varias personas, incluyendo a Sara Howard (interpretada por Dakota Fanning), la primera mujer contratada por la policía de dicha ciudad, quien atraviesa por múltiples obstáculos para triunfar en su área laboral.

‘Las combatientes’

La serie francesa nos sitúa en plena guerra en Europa, donde los hombres deben ir al frente, mientras cuatro mujeres se hacen cargo de sus hogares en un panorama poco alentador.

Películas de época que empoderan a la mujer

‘Orgullo y Prejuicio’

Además de narrar la intensa relación que mantiene Elizabeth Bennet con el señor Darcy, la película cuenta la historia de cinco hermanas con diferentes conflictos. Un clásico de la novela homónima de Jane Austen.

‘Enola Holmes’

Protagonizada por Millie Bobby Brown (Eleven en ‘Stranger Things’), Enola sale en búsqueda de su madre desaparecida, enfrentándose a su hermano Mycroft Holmes, quien considera que debería estar preocupada por casarse y formar una familia, en lugar de ser detective como su familia.

‘Madame Curie’

Interpretada por Rosamund Pike, Marie Curie es una científica polaca que recibió dos premios Nobel en física y química, además de ser la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Una poderosa historia sobre los obstáculos que atraviesan las mujeren en el campo científico.

‘La favorita’

Protagonizada por Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz, esta película ambientada en el siglo XVIII, durante la guerra de Inglaterra y Francia, narra la historia de la reina Anne, quien delega sus responsabilidades a Lady Sarah, mujer que se ve amenazada con la llegada de Abigael.

‘Los Adioses’