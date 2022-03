'Anne with an E' y otras 5 series de Netflix sobre mujeres fuertes que rompen estereotipos

Anne with an E

La protagonista muestra una fuerte personalidad donde no teme decir lo que piensa. Gracias a su valentía y ejemplo, Anne es capaz de impulsar a sus amigos y amigas a alcanzar sus sueños para que logren encontrar la felicidad.

Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma

Las pequeñas empresarias existen desde hace varios siglos y Madam C. J. Walker es la prueba de ello. Protagonizada por la reconocida actriz Octavia Spencer, narra la historia de cómo una mujer afroamericana creadora de un efectivo producto para el cuidado del cabello se vuelve la primera millonaria de Estados Unidos gracias a su esfuerzo y perseverancia.

Hello My Twenties!