¿De qué trata 'Zona de interés', la película que le arrebató el Oscar a 'La sociedad de la nieve'?

Video ¿De qué trata ‘Zona de Interés’, la película que dejó con las ganas de un Oscar a ‘La Sociedad de la Nieve’

Desde Latinoamérica, muchos deseaban que ‘La sociedad de la nieve’ ganara al menos una de las dos nominaciones que tenía en los Oscar 2024, sin embargo, la película se fue a casa con las manos vacías. En la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería, triunfó el equipo de ‘Poor Things’, mientras que en la de Mejor Película Internacional, ‘La zona de interés’. Esto es todo lo que debes saber sobre la segunda.

¿De qué trata ‘The Zone of Interest’, la mejor película extranjera en los Oscar 2024?

PUBLICIDAD

La cinta es de corte histórico y cuenta la historia del comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su esposa Hedwig, quien, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se esfuerzan por mantener su vida hogareña lo más normal e ideal posible.

La historia está ligeramente basada en la novela de 2014 de Martin Amis del mismo nombre. Esta, a su vez, está inspirada en algunos hechos reales.

Ya que la casa de la pareja está ubicada a un lado del campo de concentración de Auschwitz, a lo largo de la trama, vemos los contrastes entre los crímenes más atroces del régimen nazi y la fantasía que la familia intenta vivir. Todo, sin que la cámara se adentre al sitio de exterminio.

‘The zone of interest’ Imagen A24



‘The Zone of Interest’ fue escrita y dirigida por Jonathan Glazer y entre su elenco cuenta con Christian Friedel como Rudolph y Sandra Hüller como Hedwig.

Su triunfo la noche del 10 de marzo marcó el primer Oscar para Reino Unido en la categoría de Mejor Película Extranjera.

En su discurso de aceptación del premio, Glazer se refirió a la Guerra en Gaza:

“En este momento, estamos aquí como hombres que refutan su judaísmo y el Holocausto secuestrado por una ocupación, que ha llevado al conflicto a tantas personas inocentes, ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o el ataque en curso contra Gaza, todos las víctimas de esta deshumanización… ¿cómo resistimos?”

Jonathan Glazer en los Oscar 2024 Imagen Getty Images



También le dedicó el filme a Alexandria, una mujer de 90 años que el director conoció mientras hacía la película y que, cuando era una niña, formó parte de la resistencia polaca contra la ocupación nazi. A sus 12 años, rodeaba el campo de concentración en su bicicleta para dejar ahí manzanas que los prisioneros pudieran encontrar y comer.

Ella fue la inspiración para uno de los personajes de la película, que lleva su nombre y tiene una breve aparición.

“Fue su bicicleta la que usamos y el vestido que la actriz usa era de ella”, contó el director de ‘La zona de interés’ a ‘The Guardian’ en diciembre de 2023.

‘The Zone of Interest’ ganó otro Oscar

Además de coronarse como la Mejor Película Extranjera, la cinta de Jonathan Glazer también se llevó la estatuilla a Mejor Sonido.

PUBLICIDAD

Con esto, ganó dos de las cinco categorías en las que estaba nominada, entre las que se contaban Mejor Guion Adaptado, Mejor Película y Mejor Director.

‘The zone of interest’ Imagen A24

¿Dónde ver ‘The Zone of Interest’?

Actualmente, la película está en carteleras de cines.

Para quienes prefieren el entretenimiento en casa, también está disponible para rentar en plataformas como Amazon Prime Video, iTunes o Youtube Movies.

A24, la casa productora de ‘The Zone of Interest’, tiene un acuerdo con Warner Bros. Discovery, lo que prácticamente asegura que, cuando se estrene en ‘streaming’, esté disponible de Max (el servicio previamente conocido como HBO Max).

‘The zone of interest’ Imagen A24