Hopper lució muy diferente en 'Stranger Things 4': fotos para apreciar su nueva musculatura

Desde 2016, el elenco de la serie de Netflix se ha ganado el corazón de sus seguidores, quienes han seguido de cerca sus mejores momentos, proyectos y hasta cambios.

Al respecto, pasó una larga temporada para que la cuarta entrega de ‘Stranger Things’ llegara a la televisión y, en ese tiempo, no sólo los niños tuvieron una gran evolución, también lo hicieron los adultos; prueba de ello es David Harbour, quien perdió una gran cantidad de peso para el papel.

Así fue el cambio físico de Jim Hopper (David Harbour) en ‘Stranger Things’

En los primeros episodios de la ficción, Jim Hopper es un jefe de policía que, tras perder a su hija y su esposa, vive despreocupado y consume alcohol en exceso, por lo que su aspecto físico no está del todo cuidado.



Todo cambia cuando conoce a Eleven y su estilo de vida da un gran giro. Pero su pérdida de peso no llega hasta que, en la cuarta temporada, está encerrado en un gulag de la Unión Soviética y tiene que sobrevivir alimentándose de pan y sopa.

Así reaccionaron los fans de ‘Stranger Things’ a la nueva apariencia de Jim Hopper

Tras el estreno de la cuarta entrega, el 27 de mayo de 2022, las reacciones de los fans de Hopper no se hicieron esperar y compartieron divertidas frases y memes sobre su transformación.

“Sigo impactada con el físico de Jim Hopper en ‘Stranger Things Vol. 2’. Pasa la receta flaco”, escribió una internauta en Twitter.



Por otro lado, algunos usuarios destacaron que el nuevo look del personaje lo hace ver “más guapo”.

“Cada vez que veo a Jim Hopper”, se lee en tuit.

“Qué bien le sienta el nuevo look a David Harbour en la cuarta temporada. Jim Hopper, ains”.

¿Cuánto peso perdió David Harbour para ‘Stranger Things’?

En una entrevista para la revista ‘GQ’, el actor de 47 años habló sobre su proceso para perder peso y admitió que no lo volvería a poner en práctica.

“Perdí alrededor de 80 libras (aproximadamente 36 kilogramos) en la tercera temporada; pesaba alrededor de 270, y cuando filmamos (la cuarta temporada) pesaba alrededor de 190 (lo equivalente a 86 kilogramos). (...) No creo que vuelva a hacer eso nunca más”, puntualizó el también protagonista de ‘Black Widow’.

Además, en una charla con ‘BBC Breakfast’ rescatada por el periódico británico ‘The Sun’, Harbour admitió que no fue un proceso sencillo, pues su régimen alimenticio se trató de “simplemente no comer”.

“No es fácil, es mucho no comer cuando pierdes tanto peso y tienes hambre. (...) Ese es el secreto, si tienes curiosidad sobre el secreto de la dieta, es simplemente no comer”, aseveró.

Después de ‘Stranger Things’, David Harbour tuvo un gran fracaso con ‘Hellboy’

A lo largo de su carrera en el mundo del entretenimiento, no todo han sido éxitos para el artista. En una charla para la revista ‘GQ’ el 4 de julio de 2022, habló sobre cómo vivió el fracaso del ‘reboot’ de ‘Hellboy’, que se lanzó en la pantalla grande en 2019.

“Fue una experiencia muy difícil porque quería mucho de ella. Me gusta mucho Mike Mignola (creador de ‘Hellboy’), me gusta ese personaje. Y luego, inmediatamente cuando comenzó, incluso cuando se anunció, me di cuenta de que la gente no quería que se reinventara ese personaje. Fui muy ingenuo y optimista sobre lo que íbamos a hacer”, señaló.

Cuéntanos, ¿qué te parece el trabajo de David Harbour como Jim Hopper en ‘Stranger Things’? ¿Te gustó la nueva apariencia del personaje?