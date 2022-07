David Harbour criticó la actuación de método y a quienes la practican: “es una tontería”

De acuerdo al libro 'The Method: How the Twentieth Century Learned to Act' de Isaac Butler, la actuación de método es “una serie de técnicas y ejercicios destinados a conectar al actor consigo mismo y con su propia idiosincrasia”. Eso quiere decir, que los actores que usan este tipo de técnicas intentan cerrar la brecha entre su personaje y su propia personalidad.