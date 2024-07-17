Todo lo que debes saber antes de ver la temporada final de ‘Cobra Kai’

Video Xolo Maridueña de 'Cobra Kai' quería ser actor solo por el dinero, pero una experiencia cambió su vida

Desde su estreno en 2018, 'Cobra Kai' ha conquistado a diferentes generaciones a través de sus cinco temporadas. Esta serie, que se desprende de las clásicas películas de 'Karate Kid' de la década de los 80, ha logrado mantener el interés de los fans gracias a que la trama actual ha mostrado la evolución de los protagonistas de la primera cinta, Daniel LaRusso (personaje interpretado por Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (papel en manos de William Zabka).

En los filmes, estos personajes fueron acérrimos rivales, enfrentamiento que comenzó por el amor de una chica y terminó en el famoso Torneo del Valle, un evento de karate que marcó sus vidas.

PUBLICIDAD

Desde el inicio de 'Cobra Kai', las vidas de Larusso y Lawrence han estado interconectadas, no solo por su propio pasado, sino también a través de sus hijos.

Daniel y Johnny seguirán uniendo fuerzas con Chozen. Imagen Netflix.



Daniel tiene a Samantha (Mary Mouser) y Johnny a Robby (Tanner Buchanan), quienes se convierten en el vínculo que conecta el pasado con el presente de sus padres.

La trama arranca cuando Johnny decide revivir el dojo Cobra Kai, aunque con una nueva visión. Con la intención de redimir la imagen del dojo y distanciándose de las enseñanzas violentas de su antiguo sensei John Kreese (Martin Kove), Johnny se inspira en Miguel Díaz (Xolo Maridueña), un joven latino que transforma su vida gracias al karate.

Por su parte, Daniel, ahora un empresario de éxito, se ve impulsado a retomar las enseñanzas de su mentor Mr. Miyagi (Noriyuki 'Pat' Morita) para contrarrestar la influencia de Cobra Kai entre los jóvenes del Valle.

Inicialmente, intenta hacerlo de manera legal al tratar de impedir que Cobra Kai participe en el Torneo de Karate del Valle. Sin embargo, al no lograrlo, decide abrir su propio dojo para enfrentarse directamente en la competencia.

La historia toma un giro inesperado con el regreso de John Kreese, quien, con la ayuda de Terry Silver (Thomas Ian Griffith), un antiguo socio, logra apoderarse del dojo Cobra Kai.

La trama de la sexta temporada se centrará en el torneo Senkai Taikai. Imagen Netflix.



Ante esta nueva amenaza, Johnny funda Eagle Fang Karate, junto a Miguel y otros jóvenes, mientras Cobra Kai gana influencia y la aprovecha para promover una filosofía de 'No Mercy' (sin piedad) que convierte a sus estudiantes en abusadores.

PUBLICIDAD

Para combatir esta creciente amenaza, Johnny y Daniel unen fuerzas, combinando sus dojos para enfrentar a Cobra Kai, que ya ha expandido su marca por todo el valle. Terry Silver, por ambición, traiciona a Kreese y lo envía a prisión bajo falsas acusaciones, apoderándose del dojo con el objetivo de llevar su estilo de karate a un nivel más alto y clasificar para el torneo Sekai Taikai, el campeonato mundial de karate.

Daniel y Johnny, decididos a no rendirse, se alían con Chozen (Yuji Okumoto), un antiguo rival que LaRusso conoció en su viaje a Okinawa y que ahora lo ayuda a reconectarse con el legado del Sr. Miyagi. Juntos, con sus estudiantes, se preparan para competir en el Sekai Taikai y desenmascarar a Terry Silver, el verdadero culpable del acto de vandalismo por el cual Kreese fue encarcelado. Los estudiantes de Cobra Kai, al descubrir la verdad sobre Silver, abandonan el dojo.

La sexta temporada llegará a la plataforma en tres partes. Imagen Netflix.



La quinta temporada concluye con 'Cobra Kai' desmantelado y el Valle liberado de su influencia. Con la eliminación de Cobra Kai, los senseis y estudiantes ahora deben decidir cómo se enfrentarán en el Sekai Taikai. Esta situación marca el inicio de la sexta y última temporada de la serie.

Netflix lanza adelanto de 8 minutos de la temporada final de 'Cobra Kai'

Aunque la quinta temporada termina en un ambiente relativamente pacífico, la sexta temporada promete nuevos desafíos. Dividida en tres partes de cinco capítulos cada una, esta serie llega el 18 de julio a Netflix, y para aumentar la emoción de los fans, la plataforma de streaming lanzó un adelanto de ocho minutos.

PUBLICIDAD

El clip muestra a Daniel Larusso (Ralph Macchio) conversando con Amanda (Courtney Henggeler) sobre el aparente final de las guerras de karate tras la derrota de Terry Silver. Sin embargo, Amanda advierte sobre la posibilidad de que John Kreese regrese.

Daniel, confiado en su victoria, intenta disfrutar del momento, aunque ella prefiere adoptar una postura más cautelosa. El adelanto también nos revela que Amanda no quiere que los chicos compitan en el Sekai Taikai, mientras que Daniel está muy ilusionado con que Miyagi-Do reciba un merecido reconocimiento.



Johnny Lawrence (William Zabka) también planea su futuro, y se promete que si gana el Sekai Taikai, abrirá más dojos y expandirá su estilo de karate. Mientras tanto, Eagle Fang Karate comienza a levantarse gracias a Johnny y sus seguidores, que se dan a la tarea de reconstruir lo que queda de su demolido dojo.

La incógnita que se plantea en esta temporada es si los protagonistas podrán mantenerse unidos frente a las adversidades. La posibilidad de conflictos internos y la aparición de nuevos retos en el Sekai Taikai son elementos que prometen mantener pendientes a los fanáticos.

La primera parte de la sexta temporada de ‘Cobra Kai’ llegará a Netflix el 18 de julio. El adelanto de ocho minutos, disponible en la plataforma, ofrece una muestra de lo que está por venir, con escenas que mezclan la acción característica de la serie con momentos de reflexión por parte de los personajes principales.