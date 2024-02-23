¿Hilary Swank ya no aparecerá en la temporada 6 de ‘Cobra Kai’? Actriz aclara rumores

Video 'Cobra Kai' esconde más tributos a 'Karate Kid' de los que has notado: hay escenas inéditas de la película

Este año se estrenará la sexta y última temporada de ‘Cobra Kai’, serie que ha tenido múltiples participaciones de los actores de ‘Karate Kid’, por ello es que los fans se han preguntado por qué no ha aparecido Hilary Swank, quien protagonizó la cuarta película de la franquicia.

Hilary Swank aclara si aparecerá en la última temporada de 'Cobra Kai' y en la próxima película de 'Karate Kid' Imagen Sony Pictures/Netflix/Getty Images

‘Cobra Kai 6’: ¿Aparecerá Hilary Swank en la última temporada de la serie de Netflix?

PUBLICIDAD

Fue en 1994 que Hilary Swank protagonizó ‘Karate Kid 4’, donde interpretó a Julie Pierce, una adolescente conflictiva que se convierte en la nueva discípula del señor Miyagi, al igual que Daniel Larusso.

Como ‘Cobra Kai’ ha traído de regreso a varios de los personajes de la franquicia original, muchos de los fanáticos de la serie de Netflix se han cuestionado si veremos a la versión adulta de Julie en la pantalla chica y finalmente la ganadora del premio Oscar aclaró la situación.



Durante la gira de promoción de su nueva película ‘Ordinary Angels’, Hilary Swank compartió a Collider que no será parte de la serie ni de la película que se estrenará a finales de este año.

“Desafortunadamente, no creo que esté (en los proyectos). Lo sé, es la pregunta que más me hacen al día de hoy. La mayoría de la gente suele decir: ‘¿Cómo es trabajar con Clint Eastwood?’, pero creo que ‘¿estarás en ‘Cobra Kai?’ casi la ha superado”, expresó la actriz.



De esta manera, Hilary Swank acaba con los rumores de su participación de la sexta temporada de ‘Cobra Kai’, la cual está en pleno desarrollo, ¿será que aún podrán incluirla en algún episodio? Solo nos queda esperar hasta el estreno de la serie.

¿Cuándo se estrena la sexta temporada de ‘Cobra Kai’ en Netflix?

La sexta temporada de ‘Cobra Kai’ culminará con la historia de Daniel, Johnny, Chozen y sus estudiantes, que participarán en el torneo mundial de karate Sekai Taikai. El último ciclo de esta ficción llegará a Netflix este año, aunque aún no hay una fecha confirmada.

Además, la saga de ‘Karate Kid’ tendrá otra película que contará con la participación de Jackie Chan y Ralph Macchio, quienes interpretarán nuevamente al Sr. Han y Daniel LaRusso respectivamente.

En noviembre de 2023, los actores anunciaron un casting a nivel mundial para encontrar al protagonista de esta historia, la cual se estrenará el 13 de diciembre de 2024, fecha que podría cambiar tras la huelga de escritores de Hollywood que concluyó el año pasado.

Jackie Chan and Ralph Macchio are looking for the next Karate Kid to star in the new #KarateKidMovie. The global search starts now! For details visit: https://t.co/VsnX9P62Z6 pic.twitter.com/rLgSJTKQWT — Karate Kid Movie (@KarateKidMovie) November 21, 2023