'Cobra Kai': Él es Brandon H. Lee, el chico malo de la temporada 6 que está robando suspiros

La sexta temporada de 'Cobra Kai' trajo un nuevo antagonista listo para causar problemas. Se trata de Kwon Jae-Sung, un joven experto en artes marciales cuya llegada elevará los niveles de tensión entre los estudiantes de Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel Larusso (Ralph Macchio).

Este personaje se convertirá en una considerable amenaza, teniendo en cuenta que los alumnos del Karate-Do ya se han enfrentado a grandes villanos como Terry Silver (interpretado por Thomas Ian Griffith).

En la serie, Kwon es alumno de John Kreese. Imagen Netflix.

Desde la primera aparición de Kwon en la serie, específicamente en el episodio 3, el joven comenzó a llamar la atención de los fanáticos no solo por su físico sino por el rol que ahora cumple en el show. Es el nuevo protegido de John Kreese (Martin Kove) y Kim Da-eun (Alicia Hannah-Kim).

Know Jae Sung

Su función como discípulo de Kreese es una clara e inminente señal de peligro, lo que lo coloca como el contendiente más peligroso y prometedor para que Cobra Kai gane el Sekai Taikai.

Know Jae Sung

Con su actitud desafiante y una imponente presencia, Kwon representa un gran y significativo desafío para Miguel, Robby, Hawk y Demetri.

Lee debutó como doble de acción en una cinta del MCU. Imagen Instagram @brandonhlee_official <br>

¿Quién es el actor que interpreta a Kwon en la sexta temporada de Cobra Kai?

Brandon H. Lee, encargado de darle vida a Kwon Jae-Sung, es un actor que empieza a abrirse paso en Hollywood. Aunque esta no es su primera participación en grandes producciones, sí es la primera gran oportunidad que tiene para demostrar sus dotes artísticos.

Actor Brandon H. Lee de 'Cobra Kai' Imagen Emma McIntyre/Getty Images

Lee se abrió paso en la industria de cinematográfica con un importante papel como doble de acción de Simu Liu en la cinta 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', una de las películas del MCU. Esa oportunidad le abrió las puertas a otros proyectos como la serie 'Generation', 'Our Late Father' y 'The Red Rob Roy Show'.

A sus 25 años es maestro de Taekwondo y ha ganado varios campeonatos en esta disciplina. Imagen Instagram @brandonhlee_official <br>

Además de su talento artístico, Lee es un atleta de alto rendimiento. A sus 25 años es maestro de Taekwondo y ganó el Campeonato Nacional de Taekwondo de Estilo Libre en 2019. Gracias a este tipo de torneos, Lee recibió una oferta para unirse al Equipo de Estados Unidos, pero la rechazó para enfocarse de lleno en su carrera actoral. Pero esto no le ha impedido seguir entrenando y perfeccionando sus habilidades.

Entre sus aptitudes tambié está la de comediante. Lee tuvo el honor de presentarse en la Ceremonia de Apertura del Campeonato Mundial del videojuego 'League of Legends' en 2023, donde realizó varios sketches. De hecho, tiene un canal de YouTube donde se puede ver todo tipo de contenidos cómicos.

Kwon Jae-Sung elevará los niveles de tensión entre los estudiantes de Johnny Lawrence y Daniel Larusso. Imagen Instagram @brandonhlee_official <br>



Brandon H. Lee, nacido en 1999 y originario de Minnesota, descubrió su verdadera pasión a los 3 años de edad. Su amor por la actuación despertó cuando vio una película de Jackie Chan, filme que lo inspiró a imitar al famoso actor. Después de graduarse de la Universidad de Minnesota-Duluth, Brandon decidió mudarse a Los Ángeles para perseguir su sueño actoral.

La sexta temporada de 'Cobra Kai' no solo presenta nuevos desafíos para los personajes, también marca un punto de partida en la carrera de Lee, quien seguramente seguirá ganando admiradores y reconocimiento gracias a la serie.