Charlize Theron y Tom Hardy se odiaban en el set de 'Mad Max': casi arruinan la película

Pero antes de ese éxito, su camino a la gran pantalla fue más complicado de lo que podría parecer, debido a una fuerte discusión entre sus protagonistas. Ésta y otras anécdotas fueron recuperadas por la revista 'Vanity Fair' del libro 'Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road', antes de su publicación en los Estados Unidos.