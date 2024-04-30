‘Cásate con mi esposo’: ¿Dónde ver el dorama que se parece a la historia de Karla Panini y Luna?

Los dramas coreanos han cautivado la atención del público latino desde hace ya algunos años. Si bien, el título de ‘Marry My Husband’ o ‘Cásate con mi esposo’ ha explotado en las últimas semanas.

La historia gira en torno a Kang Ji Won, una mujer que, en medio de su lucha contra el cáncer, descubre que su esposo, Park Min Hwan, tiene una aventura con su mejor amiga, Jung Soo Min. La situación parecía empeorar para la protagonista cuando es asesinada por su propio marido, pero despierta 10 años atrás, en el pasado y decide cambiar su destino por lo que se propone hacer todo lo posible para que Jung Soo Min se case con Park Min Hwan.

'Cásate con mi esposo' Imagen Amazon Prime Video

¿Dónde ver ‘Cásate con mi esposo’? El k-drama que comparan con la historia de Karla Panini y Karla Luna

PUBLICIDAD

‘Cásate con mi esposo’ está disponible en las plataformas de streaming Amazon Prime Video y Apple TV. Ambos servicios incluyen subtítulos y doblaje al español.

‘Cásate con mi esposo’ cuenta con 16 episodios de alrededor de 1 hora cada uno. Hay que señalar que, de momento, solo cuenta con una temporada y, dado que el final es cerrado y no deja cabos sueltos, es poco probable que se renueve para una segunda entrega.

'Cásate con mi esposo' Imagen Amazon Prime Video

Las similitudes entre el k-drama ‘Cásate con mi esposo’ y la historia de Karla Panini y Karla Luna

El dorama saltó al ojo público luego de que la influencer estadounidense Stephanie Soo lo presentara en un video de TikTok como una versión dramatizada del escándalo entre las conductoras de ‘Las lavanderas’.

El parecido más evidente entre la serie ‘Cásate con mi esposo’ y la historia de Karla Panini y Karla Luna es que, mientras una de las mujeres se enfrentaba al cáncer, la otra mantenía una relación con su marido.

Karla Luna y Karla Panini. Imagen Mezcalent



Adicionalmente, en el k-drama, la mejor amiga es quien se queda con el esposo e hijos de la protagonista. Incluso, anuncia el embarazo de un miembro más de su nueva familia.

No obstante, en ‘Marry My Husband’, Kang Ji Won sí obtiene una especie de venganza y final feliz.

A pesar de que muchos pueden ver los parecidos entre ‘Cásate con mi esposo’ y la enemistad entre Karla Panini y Karla Luna, el dorama está basado en una novela publicada en línea del mismo nombre.

'Cásate con mi esposo' Imagen Amazon Prime Video



Antes de ser adaptado a una serie de televisión, ‘Marry My Husband’ también fue un ‘webtoon’, una especie de cómic digital.

PUBLICIDAD

¿Te llama la atención ver ‘Cásate con mi esposo’? Cuéntanos en los comentarios si crees que el dorama se parece a la historia de ‘Las lavanderas’.