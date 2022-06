Actor que interpretó a Vecna está en los películas más taquilleras y seguro no lo reconociste

Los actores de 'Stranger Things' alcanzaron la fama gracias a sus intrépidos personajes y uno que consiguió ganarse al público en su cuarta temporada fue Jamie Campbell Bower, quien interpreta a 001, un guardia que conoce a Eleven y termina por ser el villano Vecna.

Aun cuando parezca un actor nuevo en la industria del entretenimiento, no es así, ya que el hombre de 33 años ha aparecido en algunas películas famosas, ¿lo habías notado?

Los papeles de Jamie Campbell Bower

'Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet'

La cinta de 2007, protagonizada por Johnny Depp, cuenta la historia vengativa de Sweeney Todd o Benjamin Barker, un barbero que con navajas mataba a sus clientes.

Para no dejar rastro de sus crímenes, llevaba los cuerpos a la señora Lovett, una mujer que tenía una tienda de pasteles de carne.

Jamie Campbell tuvo una participación significativa como Anthony, un joven que salva a Barker de las aguas del océano y le ayuda a rescatar a su hija Johanna, de quien se enamora perdidamente.

El británico no sólo se lució con su actuación, también impresionó con su voz; y es que el filme es un musical, por lo que tuvo que interpretar algunas canciones.

Un dato curioso es que éste fue su segundo papel profesional como actor, pues el primero fue en la cinta 'The Dinner Party', la cual se estrenó en el mismo año que 'Sweeney Todd'.

'Crepúsculo'

A sus 21 años, Jamie cautivó en la saga 'Crepúsculo', cinta basada en los libros creados por Stephenie Meyer, que llegó a enamorar a millones de adolescentes con el romance de Edward Cullen y Bella Swan.

Resulta que él formó parte de los Vulturi, el clan más grande de vampiros. Su papel fue el de Caius, uno de los tres líderes más antiguos y temibles.

Campebell se unió, de manera formal, desde 'Luna Nueva' y continuó su rol en las dos parte de 'Amanecer'.

Este vampiro, que era muy astuto y ambicioso, no quería que Resmee, la hija de los protagonistas, viviera y, aunque no lo logró, hizo varias cosas para tratar de impedirlo.

No es muy fácil reconocerlo a simple vista debido a que aquí lleva un cabello largo y rubio, además de los característicos ojos rojos.

Harry Potter y Animales Fantásticos

Muchos no lo recuerdan, pero Grindelwald fue mencionado en la saga de Harry Potter e, incluso, tuvo una pequeña aparición en una serie de 'flashbacks' en 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte'.

Jamie Bower se encargó de ser este mago en su versión joven, la cual tiene más presencia en 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald'; específicamente cuando Dumbledore se acerca al espejo de Oesed, el cual muestra lo que una persona más anhela.

Al no mostrarse una versión joven del mago antagonista en 'Los secretos de Dumbledore', el actor no apareció en la nueva entrega y se desconoce si en el futuro volverá a aparecer dentro del mundo mágico.

En una entrevista hecha en 2013, por la revista 'Interview Magazine', Jamie explicó que su primera audición fue cuando era un niño y trató de quedarse con el protagónico de Harry Potter.

"Un agente de casting vino a la escuela y nos eligió a un grupo. Lo olvidé por completo. Teníamos que contar un chiste, le dije un chiste muy grosero", fue la breve declaración de Campbell.



Su audición no fue en vano, dado que años después fue llamado para ser Grindelwald, lo cual lo hizo muy feliz.

"En realidad simplemente me llamaron y me dijeron: "¿Quieres ser parte de esto?" Obviamente es una institución británica Harry Potter, yo estaba como, “Por supuesto que lo quiero. Lo que sea, me encantaría ser una pequeña parte de esto. Sería genial. Y eso es'".