Bruce Willis

Bruce Willis tuvo un noble gesto con el equipo de 'Armageddon': "Ponía mucho dinero"

‘Armageddon’ no solo fue una de las películas más recordadas de la filmografía de Bruce Willis, en el set, el actor tuvo la oportunidad de demostrar su gran corazón con un “generoso” gesto con el resto de sus compañeros.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Oficina
Por:
Redacción.
Video Bruce Willis reaparece en redes y el tierno video con su hija conmueve a sus fans

Aunque Bruce Willis se retiró de la actuación en 2022 a consecuencia de la demencia frontotemporal que lo aqueja, hubo un momento, entre los 80 y 90, en los que era el actor de acción y héroe en pantalla predilecto de muchos.

Una de sus cintas más recordadas es ‘Armageddon’. Estrenada en 1998, retrata la historia de un grupo de perforadores de pozos de petróleo que debe viajar al espacio para perforar meteoros que amenazan con impactar a la Tierra. En la cinta de Michael Bay, Willis le dio vida al héroe Harry S. Stamper, pero detrás de cámaras el actor de ahora 69 años, también tenía cualidades positivas que resaltar, según reveló un productor de la película recientemente.

Película 'Armageddon'.
Película 'Armageddon'.
Imagen Getty Images

Bruce Willis tuvo un gesto “generoso” con el equipo de la película ‘Armageddon’

PUBLICIDAD

El productor Jerry Bruckheimer, quien trabajó estrechamente con Willis en ‘Armageddon’, compartió recientemente detalles sobre la actitud del actor en el set. “Bruce es un buen tipo”, afirmó Bruckheimer. “Fue muy generoso con el equipo”.

Más sobre Bruce Willis

En 'El Quinto Elemento' el protagonista y el villano jamás se enfrentan, ¿lo habías notado?
2 mins

En 'El Quinto Elemento' el protagonista y el villano jamás se enfrentan, ¿lo habías notado?

Cine y Series
Los cameos más icónicos de 'Friends': el beso de Rachel con Winona Ryder es épico
6:02

Los cameos más icónicos de 'Friends': el beso de Rachel con Winona Ryder es épico

Cine y Series
‘Lágrimas del sol’ se basa en hechos reales: la explicación de la película con Bruce Willis
3 mins

‘Lágrimas del sol’ se basa en hechos reales: la explicación de la película con Bruce Willis

Cine y Series
¿Bruce Willis desarrolló afasia por un accidente en el set? Esto dijeron sus compañeros
3 mins

¿Bruce Willis desarrolló afasia por un accidente en el set? Esto dijeron sus compañeros

Cine y Series
Actores que frenaron su carrera por una enfermedad: Chris Hemsworth lo hizo por el Alzheimer
5 mins

Actores que frenaron su carrera por una enfermedad: Chris Hemsworth lo hizo por el Alzheimer

Cine y Series
Así se ve el elenco de 'Pulp Fiction' a 28 años de su estreno: John Travolta luce muy diferente
18 fotos

Así se ve el elenco de 'Pulp Fiction' a 28 años de su estreno: John Travolta luce muy diferente

Cine y Series
El elenco de 'Duro de matar' a 34 años de su estreno: Bruce Willis regresó al rascacielos
18 fotos

El elenco de 'Duro de matar' a 34 años de su estreno: Bruce Willis regresó al rascacielos

Cine y Series
Actores que tuvieron exigencias raras para una película: una pidió ver a las Kardashian
16 fotos

Actores que tuvieron exigencias raras para una película: una pidió ver a las Kardashian

Cine y Series
8 actores de Hollywood que comenzaron como extras: Ben Affleck salió en 'Buffy, la cazavampiros'
18 fotos

8 actores de Hollywood que comenzaron como extras: Ben Affleck salió en 'Buffy, la cazavampiros'

Cine y Series
Bruce Willis hizo 23 películas en los últimos meses, pero ya mostraba signos de su enfermedad
4 mins

Bruce Willis hizo 23 películas en los últimos meses, pero ya mostraba signos de su enfermedad

Cine y Series

Según Bruckheimer, al final de cada semana de filmación, Willis realizaba un gesto que sorprendía a todos: contribuía con regalos de dinero en efectivo para el equipo:

“Hacían sorteos y él ponía mucho dinero en el sombrero, y los miembros del equipo siempre se llevaban algo de dinero extra al final de la semana, ganara quien ganara”, reveló.

Bruce Willis tuvo un "generoso" gesto con el equipo de la pleícula 'Armageddon'.
Bruce Willis tuvo un "generoso" gesto con el equipo de la pleícula 'Armageddon'.
Imagen Getty Images


Bruckheimer lo describió como un “buen amigo” y destacó su generosidad hacia los demás.

¿Cuál fue la última película de Bruce Willis?

A lo largo de su carrera, Willis ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica. Desde su debut en 1980 hasta su última aparición en la gran pantalla, suma casi 150 créditos en su filmografía

Algunas películas en las que participó se estrenaron después de que anunciara su retiro de la actuación. Tal es el caso de ‘Paradise City’ (2022) y la saga ‘Detective Knight’.

Si bien, la última película acreditada de Bruce Willis en IMDb es ‘Assassin’, de 2023, donde interpreta a Valmora.

‘Assassin’ es la última película en la que se acredita a Bruce Willis como actor, según IMBd.
‘Assassin’ es la última película en la que se acredita a Bruce Willis como actor, según IMBd.
Imagen Altamira Media


De momento, se desconoce si aún quedan en postproducción proyectos en los que haya trabajado.

¿Dónde ver ‘Armageddon’ en línea?

La película que cuenta con Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton, Billy Bob Thornton y Steve Buscemi entre su elenco y fue dirigida por Michael Bay, está disponible en el servicio de streaming de Star+.

Película 'Armageddon'.
Película 'Armageddon'.
Imagen Getty Images


¿Qué te parece el gesto “generoso” que Bruce Willis tuvo con el equipo de ‘Armaggedon’? Cuéntanos en los comentarios cuál es tu película favorita del actor.

Relacionados:
Bruce WillisLatin American Music AwardsPelículasCineHollywood

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD