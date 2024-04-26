Bruce Willis tuvo un noble gesto con el equipo de 'Armageddon': "Ponía mucho dinero"

Video Bruce Willis reaparece en redes y el tierno video con su hija conmueve a sus fans

Aunque Bruce Willis se retiró de la actuación en 2022 a consecuencia de la demencia frontotemporal que lo aqueja, hubo un momento, entre los 80 y 90, en los que era el actor de acción y héroe en pantalla predilecto de muchos.

Una de sus cintas más recordadas es ‘Armageddon’. Estrenada en 1998, retrata la historia de un grupo de perforadores de pozos de petróleo que debe viajar al espacio para perforar meteoros que amenazan con impactar a la Tierra. En la cinta de Michael Bay, Willis le dio vida al héroe Harry S. Stamper, pero detrás de cámaras el actor de ahora 69 años, también tenía cualidades positivas que resaltar, según reveló un productor de la película recientemente.

Película 'Armageddon'.

Bruce Willis tuvo un gesto “generoso” con el equipo de la película ‘Armageddon’

El productor Jerry Bruckheimer, quien trabajó estrechamente con Willis en ‘Armageddon’, compartió recientemente detalles sobre la actitud del actor en el set. “Bruce es un buen tipo”, afirmó Bruckheimer. “Fue muy generoso con el equipo”.

Según Bruckheimer, al final de cada semana de filmación, Willis realizaba un gesto que sorprendía a todos: contribuía con regalos de dinero en efectivo para el equipo:

“Hacían sorteos y él ponía mucho dinero en el sombrero, y los miembros del equipo siempre se llevaban algo de dinero extra al final de la semana, ganara quien ganara”, reveló.

Bruce Willis tuvo un "generoso" gesto con el equipo de la pleícula 'Armageddon'.



Bruckheimer lo describió como un “buen amigo” y destacó su generosidad hacia los demás.

¿Cuál fue la última película de Bruce Willis?

A lo largo de su carrera, Willis ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica. Desde su debut en 1980 hasta su última aparición en la gran pantalla, suma casi 150 créditos en su filmografía

Algunas películas en las que participó se estrenaron después de que anunciara su retiro de la actuación. Tal es el caso de ‘Paradise City’ (2022) y la saga ‘Detective Knight’.

Si bien, la última película acreditada de Bruce Willis en IMDb es ‘Assassin’, de 2023, donde interpreta a Valmora.

'Assassin' es la última película en la que se acredita a Bruce Willis como actor, según IMBd.



De momento, se desconoce si aún quedan en postproducción proyectos en los que haya trabajado.

¿Dónde ver ‘Armageddon’ en línea?

La película que cuenta con Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton, Billy Bob Thornton y Steve Buscemi entre su elenco y fue dirigida por Michael Bay, está disponible en el servicio de streaming de Star+.

Película 'Armageddon'.