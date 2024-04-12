Amy Winehouse

'Back to Black' señala a los verdaderos culpables de la muerte de Amy Winehouse, según su directora

Sam Taylor-Johnson, directora de 'Back to Black', asegura que no quería mostrar a Reg Traviss, la última pareja de Amy Winehouse, como el villano, pues a los verdaderos causantes de su abrupto final los conoció debido a la fama.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Amy Winehouse perdió todo por culpa de un exnovio que no le convenía: su triste historia

La esperada película biográfica 'Back to Black' sobre la cantante británica Amy Winehouse ya llegó a los cines del Reino Unido, con una mezcla de expectación y controversia.

Dirigida por Sam Taylor-Johnson, la cinta nos sumerge en la turbulenta vida de la artista, desde su adolescencia hasta su ascenso a la fama internacional, así como la creación de uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos.

Alerta de spoilers
Alerta de spoilers
Imagen Vix

¿De qué trata la película 'Back to Black'?

PUBLICIDAD

La cinta biográfica sigue el viaje de Amy Winehouse desde su confiada juventud en el norte de Londres, hasta convertirse en una megaestrella.

Marisa Abela, conocida por su papel en la serie 'Industry', interpreta a Amy; mientras que Jack O’Connell, de 'Skins' y 'This Is England', da vida a Blake Fielder-Civil, el controvertido exmarido de la cantante.

Película 'Back to Black'
Película 'Back to Black'
Imagen Instagram
La siguiente nota contiene spoilers.
La siguiente nota contiene spoilers.
Imagen VIX

Más sobre Amy Winehouse

‘Back to Black’ no es la única película biográfica de Amy Winehouse: la anterior ganó un Oscar
2 mins

‘Back to Black’ no es la única película biográfica de Amy Winehouse: la anterior ganó un Oscar

Cine y Series
La película biográfica de Amy Winehouse está cerca: cuándo se estrena, qué canciones tendrá y más
2 mins

La película biográfica de Amy Winehouse está cerca: cuándo se estrena, qué canciones tendrá y más

Cine y Series
Así se ve Marisa Abela como Amy Winehouse en su película biográfica: fans están molestos
3 mins

Así se ve Marisa Abela como Amy Winehouse en su película biográfica: fans están molestos

Cine y Series
Amy Winehouse tendrá una película biográfica: actrices que serían ideales para interpretarla
3 mins

Amy Winehouse tendrá una película biográfica: actrices que serían ideales para interpretarla

Cine y Series

¿Quiénes provocaron la muerte de Amy Winehouse, según la película 'Back to Black'?

En un enfoque inusual, la directora Sam Taylor-Johnson señala a los paparazzi y la adicción como los villanos de la historia, en lugar de centrarse exclusivamente en la relación tumultuosa entre Amy y Blake.

La película explora cómo la presión mediática y la lucha contra las drogas afectaron la vida de la artista. Taylor-Johnson quería comprender por qué Amy se enamoró de Blake, evitando así crear un villano unidimensional. La intensidad y toxicidad de su amor se convierten en un elemento central de la trama.

La película biográfica de Amy Winehouse, 'Back to Black' contará con canciones de ella y originales.
La película biográfica de Amy Winehouse, 'Back to Black' contará con canciones de ella y originales.
Imagen Getty Images

¿Cómo se preparó Marisela Abela para interpretar a Amy Winehouse en 'Back to Black'?

Marisa Abela, quien asumió el desafío de interpretar a Amy Winehouse, se sumergió en el papel. La actriz entrenó extensamente para capturar la esencia vocal de la cantante y dar vida a sus canciones. Aunque no pudo conocer a Blake Fielder-Civil personalmente, Abela sí tuvo la oportunidad de interactuar con otros miembros de la familia Winehouse, incluidos los padres de Amy. El respeto y la sensibilidad hacia la memoria de la artista fueron fundamentales durante la producción.

Marisa Abela en 'Back to Black'
Marisa Abela en 'Back to Black'
Imagen Instagram

'Back to Black' dividió opiniones entre los espectadores

La película ha generado opiniones divididas. Algunos consideran que es demasiado pronto para una biopic sobre Amy Winehouse, quien falleció por intoxicación alcohólica en 2011 a la temprana edad de 27 años. Sin embargo, 'Back to Black' busca honrar su arte, su ingenio y su honestidad, al tiempo que arroja luz sobre los desafíos de la fama moderna y rinde homenaje a un talento único en su generación.

PUBLICIDAD

'Back to Black' es un tributo poderoso a una estrella que dejó una huella imborrable en la música y en nuestros corazones. Su música, su vida y su legado perduran a través de esta película que nos invita a reflexionar sobre los altibajos de la fama y la fragilidad humana.

LONDON - JULY 23: A waxwork figure of Grammy Award winning singer Amy Winehouse is unveiled at Madame Tussauds on July 23, 2008 in London, England. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
LONDON - JULY 23: A waxwork figure of Grammy Award winning singer Amy Winehouse is unveiled at Madame Tussauds on July 23, 2008 in London, England. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
Imagen Dan Kitwood/Getty Images
Relacionados:
Amy WinehousePelículasDocumentalesCine