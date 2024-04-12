‘Back to Black’ no es la única película biográfica de Amy Winehouse: la anterior ganó un Oscar

Video Amy Winehouse perdió todo por culpa de un exnovio que no le convenía: su triste historia

El nombre de Amy Winehouse vuelve a ser tendencia y sus canciones aumentan sus reproducciones. Todo, por la llegada de la película ‘Back to Black’, que busca retratar la vida de la artista inglesa. Pero, antes de que la cinta de Sam Taylor-Johnson llegara a cines, otro documental ya había contado la historia de la cantante de ‘Rehab’ o ‘You Know I’m No Good’ y de una manera un tanto diferente: conoce ambas versiones.

‘Back to Black’, la película biográfica de Amy Winehouse ya está en cines

La ‘biopic’ que narra la vida de la icónica cantante Amy Winehouse, se encuentra ya en las salas de cine. Dirigida por Sam Taylor-Johnson y protagonizada por Marisa Abela, la cinta cuenta la historia de Winehouse desde sus inicios en la música hasta su trágico fallecimiento en 2011.

Desde su anuncio en julio de 2022, la película ha estado rodeada de controversia, con críticas que van desde las elecciones de reparto hasta el momento de su lanzamiento. Ahora que llegó a carteleras, ha recibido críticas mixtas, con algunos elogios por su interpretación de la música de Winehouse y señalamientos que la consideran superficial.

'Back to Black', la película biográfica de Amy Winehouse. Imagen StudioCanal UK



En Rotten Tomatoes, la película ‘Back to Black’ tiene una calificación de 51 por ciento de aprobación por parte de la crítica especializada, sin una votación aún por parte del público en general.

Antes de ‘Back to Black’, un documental contó la vida de Amy Winehouse

En 2015, se estrenó el documental ‘Amy’, dirigido por Asif Kapadia. Este filme, que ganó el Oscar a Mejor Documental en 2016, ofreció una mirada más profunda a la vida de Winehouse, incluyendo su lucha contra la adicción y sus problemas de salud mental. Además, puso especial énfasis en los últimos momentos de su vida.

Pese al triunfo que tuvo entre la crítica, la familia de Winehouse desestimó el documental, alegando que era una representación inexacta de su vida.

“Están tratando de retratarme de la peor manera posible”, dijo Mitch, el padre de Amy, a ‘The Guardian’ poco antes de su debut en Cannes.

Asif Kapadia dirigió el documental 'Amy' de 2015. Imagen Getty Images

‘Amy’ vs ‘Back to Black’: ¿Qué película ver?

Si estás interesado en conocer la vida de Amy Winehouse, ambas películas ofrecen algo diferente. "Back to Black" ofrece una mirada más convencional a su vida y carrera, mientras que "Amy" proporciona una visión más profunda de sus luchas personales

¿Cuándo murió Amy Winehouse?

Amy Winehouse falleció el 23 de julio de 2011 a los 27 años de edad. Su muerte fue causada por una intoxicación por alcohol.

La película biográfica de Amy Winehouse, 'Back to Black' contará con canciones de ella y originales. Imagen Getty Images