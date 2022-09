El elenco de ‘Avatar 2’ tuvo que volverse vegano y otras extrañas exigencias en el set

En el tráiler de ‘Avatar 2’ hay detalles que probablemente no notaste, pero hay otros pormenores que los integrantes de su elenco han ido sacando a la luz, como las extrañas actividades que tuvieron que realizar para que la película se llevara a cabo: te decimos cuáles son algunas de ellas.

Todos en el set se volvieron veganos para ‘Avatar: The Way of Water’



En entrevista con Deadline, James Cameron confesó un nuevo detalle sobre la realización de la secuela de ‘Avatar’: todo el elenco de la película tuvo que volverse vegano para grabarla.

Esto debido a que el director buscaba ser coherente entre lo que se realizaba en el set con el principal mensaje de la película, el cual es el vínculo de los seres humanos con la naturaleza y con el cuidado del planeta.

Y es que, de acuerdo con un reporte de Joseph Poore, investigador de Ciencias Ambientales de la Universidad de Oxford, “una dieta vegana es probablemente la mejor forma para reducir el impacto en la Tierra”.



Así lo considera James Cameron, quien lleva seis años siguiendo este estilo de vida. Gracias a ello considera que a sus 63 años tiene toneladas de energía para hacer las películas de ‘Avatar’: “no creo que podría estar haciendo esto si no tuviera esta alimentación basada en plantas, no a esta edad”.

Fue así como el director se dirigió a todo su equipo y les anunció que tendrían que volverse veganos para ‘Avatar: The Way of Water’, pues debían trabajar de acuerdo con el mensaje que busca transmitir la historia:

“Me senté con todo el equipo, son como 130 personas, y dije: ‘Estas películas, no solo las estamos haciendo para ganar dinero o para hacer imágenes geniales e imaginativas y hacer una animación increíble. Los estamos haciendo para un propósito superior porque significan algo. Y tenemos que andar el camino. Tenemos que vivir nuestras vidas, como las personas que trabajan en esta película, de acuerdo con el mensaje de las películas. Así que todos vamos a comer vegano en esta producción”.

‘Avatar: The Way of Water’: sus actores tuvieron entrenamiento militar



En entrevista con The New York Times Sigourney Weaver reveló que los actores de 'Avatar: The Way of Water' tuvieron entrenamiento militar con buceadores de élite para aprender a contener la respiración bajo el agua, pues como el nombre de la película lo dice, este elemento toma un papel clave dentro de su trama.

También se dio a conocer en dicha entrevista que el elenco tuvo que aprender a no entrecerrar los ojos ni cerrar la boca con fuerza, las cuales son reacciones naturales de los seres humanos al estar bajo el agua.



Con el duro entrenamiento, Kate Winslet rompió el récord de aguantar la respiración bajo el agua, con lo que superó el límite que tenía anteriormente Tom Cruise.

El elenco de ‘Avatar: The Way of Water’ aprendió parkour



Otra de las extrañas exigencias que el elenco de ‘Avatar: The Way of Water’ tuvo que aprender para realizar la película fue aprender parkour. Así lo reveló la actriz Sigourney Weaver en entrevista para Interview Magazine.



Relató que James Cameron es un director exigente, que siempre sorprende a sus actores con desafíos únicos. Así lo consideró cuando tuvieron que aprender a hacer parkour para la película, pues Weaver, de 72 años de edad, consideraba que era “mucho mayor a otras personas” como para llevar a cabo esta actividad:

“En Avatar: The Way of Water, yo era mayor que muchas otras personas y teníamos que hacer mucho parkour. Tuvimos que hacer burpees. Tuvimos que hacer apnea. ¿No te encantan estos trabajos en los que tienes que aprender algo realmente extravagante que guardarás contigo por el resto de tu vida? Apnea, especialmente, estoy agradecida de que pasamos un año haciendo eso".