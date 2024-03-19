Amazon Prime Video ahora será con anuncios, ¿cuánto tienes que pagar para no verlos?

Hasta ahora, la plataforma de streaming con menor costo por servicio completo en México y Estados Unidos era Amazon Prime Video, ya que, por $99 pesos o $14.99 dólares al mes, respectivamente, se podían ver los contenidos sin restricciones en cualquier dispositivo. Sin embargo, esto está a punto de cambiar, ya que la suscripción de los usuarios incrementará el precio si no quieren ver anuncios.

Amazon Prime Video resultaba ser la plataforma más económica e incomparable, ya que sólo tenía una versión de suscripción que no manejaba publicidad, mientras otras plataformas, como Netflix, manejan el mismo precio, pero viendo anuncios, además de varios tipos de paquetes mensuales. Asimismo, Vix tiene su versión gratuita, que da acceso sólo a algunos contenidos también con anuncios y si se desea retirarlos debe pagarse una suscripción Premium, además de verse el resto de la oferta de la aplicación.

Netflix y Disney + son plataformas que también manejan un cargo adicional por no ver anuncios, al igual que ya la mayoría de las aplicaciones en la actualidad.

Los anuncios llegaron primero a Amazon Prime Video en Estados Unidos

Desde el 29 de enero de este año, la plataforma comenzó a transmitir anuncios a Estados Unidos y anunció que desaparecerían si el usuario pagaba un costo extra de $2.99 dólares mensuales.

¿Durante cuánto tiempo y en qué partes del contenido de Amazon Prime Video aparecerán anuncios?

Prime Video solo muestra un minuto (2 anuncios) al principio, mientras que en series o películas de terceros se inserta un anuncio al principio y uno más a la mitad. Los anuncios son parecidos a lo que vemos en YouTube y se enfocarán en la región en la que se encuentra el usuario.

Recordemos que hace poco tiempo también se manejaba un tráiler o intro que podía 'saltarse' en cada uno de los contenidos de la plataforma.

¿A partir de cuándo los contenidos de Amazon Prime Video México tendrán anuncios?

Tras la anticipación de USA, ya se veía venir el mismo cambio en México, que entrará en esta misma reglamentación a partir del próximo 11 de abril.

¿Cuánto tendré que pagar por no ver anuncios?

Distintos medios de comunicación han informado que el costo para no ver anuncios será de $50 pesos adicionales, por lo que el costo total de la suscripción se incrementará a $149 pesos mensuales.

