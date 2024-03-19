Final explicado de 'Bandidos', la nueva serie de Netflix: ¿qué le pasa al tesoro?

Video Tú eliges el final en estas series y películas de Netflix: decide si terminan felices o tristes

A tan sólo unos días de su estreno en Netflix, la serie mexicana 'Bandidos, protagonizada por Alfonso Dosal, Ester Expósito y Juan Pablo Medina, se colocó como primer lugar dentro del Top 10 del ranking de la plataforma de streaming.

¿De qué trata la serie de Netflix 'Bandidos'?

PUBLICIDAD

Dirigida por Adrian Grünberg y Javier Ruiz Caldera, cinco personajes intentan encontrar un antiguo tesoro maya a lo largo de siete episodios que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos.

Miguel (Alfonso Dosal), un guía turístico e hijo de un reconocido arqueólogo, descubre un mapa antiguo tatuado en el cuerpo de un misterioso extranjero. Decidido a encontrar el legendario tesoro de Aj Took, que incluye una estatua de un jaguar hecha de oro macizo, Miguel reúne a un grupo de personajes para embarcarse en esta peligrosa aventura: una estafadora (exnovia de Miguel), un falsificador (tío de Miguel), un hacker y una carterista y clavadista.

Sin embargo, ellos no son los únicos que buscan el botín, sino también Ariel (Andrés Baida), un famoso arqueólogo y antiguo alumno del padre de Miguel, también está tras la pista del tesoro. Además, un enigmático hombre con el rostro quemado, conocido como 'El Jefe', hará todo lo posible por arrebatarles las claves para llegar hasta el codiciado premio.

'Bandidos', serie de Netflix Imagen Netflix

¿Qué incógnitas quedan antes del último capítulo de 'Bandidos'?

A lo largo de seis episodios, 'Bandidos' mantiene giros inesperados, humor y acción, pero además deja algunas incógnitas que se resuelven con el sorprendente final.

¿Quién es realmente 'El Jefe'?, ¿hay un traidor entre los miembros del grupo?, ¿lograrán quedarse con el tesoro o alguien más se los arrebatará?: estas son las incógnitas que quedan antes del capítulo final y que resolvemos a continuación.

PUBLICIDAD

¿Quién era realmente 'El Jefe'?

El hombre del rostro quemado en realidad trabaja para Ariel, quien quiere la estatua del jaguar para su museo.

'El Jefe' también revela que también era arqueólogo, que años atrás conoció a Juan y su hijo Miguel, pero tras un enfrentamiento, el pequeño Miguel provocó un incendio para escapar de sus perseguidores (lo cual se ve en el primer capítulo de la serie).

¿Quién es el traidor en el grupo?

Todo parece indicar que Lilí es una traidora, ya que 'El Jefe' la señala como tal y es que, ella es perseguida por unas personas muy poderosas y Ariel le ofrece su ayuda, pero al final confiesa que en realidad nunca traicionó a sus amigos, sólo le siguió el juego al arqueólogo para conseguir más pistas sobre el tesoro.

Elenco 'Bandidos' Imagen Netflix

'Bandidos': Final explicado

El emotivo final está lleno de acción y la crítica ha asegurado que no decepciona, pues da respuesta a todas las preguntas que quedan.

Los 'Bandidos' finalmete encuentran el codiciado tesoro maya, pero 'El Jefe' interrumpe su momento de celebración, sin embargo, Ariel (siendo el arqueólogo rival) termina con su vida en un violento enfrentamiento, advirtiendo además que ha llamado a la policía para confiscar el botín.

Lilí (Ester Expósito) intenta aprovechar la confusión en medio del caos para escapar con el tesoro. Miguel, en un intento desesperado por detenerla, le dispara.

Lilí no muere a causa del disparo, pero gracias a que sus perseguidores creen que sí, dejan de buscarla.

PUBLICIDAD

El desenlace es inesperado, ya que, ahora que es libre, Lilí se reencuentra con Miguel y deciden dejar atrás su turbulento pasado para comenzar una nueva vida juntos, perdonándolo todo.

Los demás miembros del grupo parece que sí encuentran su propio camino después de su gran aventura.

¿Quién se queda con el tesoro?

Los 'Bandidos' encuentran el cofre lleno de joyas, gemas y el jaguar de oro.

Miguel parece haber negociado con Ariel correctamente, lo cual intentaba hacer antes de que Lilí hiciera el esfuerzo por escapar con el botín. Así que Ariel se queda con el jaguar de oro y cada miembro del equipo se convierte en millonario y puede cumplir sus sueños.

Recordemos que en el segundo episodio, Miguel le promete a Citlali el 20% de las ganancias (ya que son cinco integrantes y pretende que el tesoro se divida en cinco partes iguales).

Aunque Inés planeaba usar el dinero para quitarle su hija a su expareja, no es necesario, pues Octavio lo soluciona.

Sin embargo, queda en el aire si Lilí y Miguel realmente lograrán mantener su nueva vida lejos de los peligros que tenían detrás de ellos.