¿El nuevo xenomorfo de ‘Alien: Romulus’ es el más peligroso de todos? Todo lo que debes saber sobre él

Video 'Sonríe': el final explicado de la película de terror y todo sobre la secuela

Más allá de si hay escenas post-créditos en ‘Alien: Romulus’ , hay muchas dudas sobre la nueva versión del xenomorfo de la película de Fede Álvarez.

Y es que todo parece indicar que es más letal que cualquier otro monstruo que haya existido en la saga de ‘Alien’.

Así es el nuevo xenomorfo mitad humano mitad alien de ‘Alien: Romulus’

Lo que diferencia al xenomorfo híbrido de ‘Alien: Romulus’ de los demás es que este nace directamente de un humano.

El personaje de Isabela Merced, Kay (quien está embarazada), se inyecta un compuesto negro formado por ADN de xenomorfo.

Esto provoca que su embarazo se acelere, y que de a luz a un huevo negro de ácido, que contiene en su interior lo que parece ser un bebé humano.

Pero el “bebé” rápidamente se transforma en un terrible monstruo humanoide. Tiene la piel pálida, las extremidades largas, cola de alienígena y otras características que lo hacen ser temible. Este nuevo xenomorfo híbrido es más audaz, fuerte y resistente que los originales.

Al final de ‘Alien: Romulus’ Rain le tiende una trampa para que caiga al vacío del espacio, pero ni así acaba con su vida. Ello demuestra que el xenomorfo de ‘Alien: Romulus’ es capaz de sobrevivir a situaciones extremas.

Al final Rain lo lanza hacia un cinturón de asteroides, y solo de esta manera se deshace de él

Imagen Especial

¿Quién interpreta al nuevo xenomorfo en ‘Alien: Romulus’

Aunque no lo creas, el xenomorfo de ‘Alien: Romulus’ fue interpretado por una persona verdadera. De acuerdo con los créditos de la película, el basquetbolista Robert Bobroczkyi fue el encargado de darle vida.

Él requirió de una prótesis para lograr el aspecto del monstruo, aunque después lo modificaron digitalmente con la ayuda de CGI.

Lo más seguro es que Robert haya sido elegido para el personaje por su impresionante altura, pues mide 2.20 metros en la vida real.

Robert Bobroczkyi Imagen Baller Bounds YT

El origen y futuro del xenomorfo híbrido de ‘Alien: Romulus’



El director de ‘Alien: Romulus’ explicó que el diseño del xenomorfo híbrido de su película estuvo inspirado en las precuelas de la saga, ‘Prometheus’ y ‘Alien: Covenant’:

"El líquido negro es la raíz de toda la vida en ese universo, pero también de los xenomorfos. Así que pensamos, si afecta tu ADN, y claramente los Ingenieros surgieron de la misma raíz de vida, tenía todo el sentido para mí que [la descendencia de un humano y un xenomorfo] se pareciera a eso".



Aunque aparentemente este nuevo monstruo perdió la vida en ‘Alien: Romulus’ (que se sitúa en este punto de la franquicia) , muchos se han preguntado si existe la posibilidad de que regrese a la franquicia en el futuro.

Dado que la cinta de Fede Álvarez dio a conocer que los xenomorfos pueden sobrevivir en el espacio, y que ya se vio que el xenomorfo híbrido puede estar sin oxígeno, cabe la posibilidad de que haya sobrevivido al choque que le provocó Rain.

Es así como podrían ingeniárselas para traerlo de vuelta en futuras entregas de la franquicia, pues ahora es una de las incorporaciones más aterradoras de ‘Alien’.