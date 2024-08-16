El regreso de este personaje en 'Alien: Romulus' hace que toda la saga pierda sentido (según fans)

Video ‘Alien Romulus’: Él es Robert Bobroczkyi, el basquetbolista que interpretó al xenomorfo mutante

El regreso de Ian Holm en 'Alien: Romulus' dejó a los fanáticos de la saga sorprendidos y, al mismo tiempo, cuestionándose la coherencia de la historia.

En esta nueva entrega, dirigida por Fede Álvarez, se ubica entre los eventos que suceden entre 'Alien: El octavo pasajero’ de 1979 y ‘Aliens: el regreso’ de 1986, lo que generó muchas expectativas sobre las conexiones con las cintas anteriores.

** Antes de que sigas leyendo, si aún no has visto 'Alien: Romulus' te advertimos que esta nota contiene spoilers.

Sin embargo, los fans no se imaginaron que esta entrega reviviría digitalmente a uno de los personajes más relevantes del primer filme. Nos referimos a Ian Holm, el actor que dio vida al androide Ash en la primera película sobre el temible xenomorfo.

Esta decisión ha causado controversia entre los fieles seguidores de la saga, quienes argumentan que esta inclusión hace que la historia pierda sentido, especialmente porque Ian Holm falleció en 2020 y porque el personaje de Ash fue completamente destruido con un lanzallamas por Parker, uno de los tripulantes del USCSS Nostromo, en 'Alien: el octavo pasajero'.

Ian Holm interpretó a Ash en 'Alien: el octavo pasajero' en 1979. Imagen 20th Century Fox.



Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que Ash está de vuelta en 'Alien: Romulus'?

En esta ocasión, la recreación digital de Holm interpreta a otro personaje, el Oficial Científico Rook, a quien el grupo descubre tirado en el suelo de la estación espacial (bueno, solo su torso, ya que le falta la mitad de su cuerpo).

En 'Alien: Romulus', Rook no solo comparte la apariencia, sino también la voz del inolvidable Ash, interpretado por Holm en 1979.

A pesar de que el elenco de esta nueva entrega está compuesto en su mayoría por actores jóvenes y personajes inéditos, la presencia de Rook tiene el propósito de conectar de manera directa con las raíces de la saga, lo que indudablemente generó nostalgia entre los fanáticos de la franquicia.

'Alien: el octavo pasajero'. Imagen 20th Century Fox.



Al igual que Ash, Rook sigue las directrices de la Corporación Weyland-Yutani, y su misión es proteger un compuesto derivado del ADN de un xenomorfo conocido como el "archivo Prometeo".

Este compuesto, que la compañía planea usar para "mejorar a la humanidad", se convierte en el centro de la trama, y el androide no duda en poner en peligro a los protagonistas para asegurarse de que este llegue a su destino. Su obsesión con la encomienda y su indiferencia hacia la vida humana son un poderoso guiño a la naturaleza fría y calculadora de Ash.

Aunque Rook no es literalmente Ash, sino un nuevo androide modelado a su imagen, su presencia y propósito evocan fuertemente al personaje original. Esta decisión narrativa fue una forma de mantener vivo el legado de Holm, aunque de una forma renovada y adaptada a la cronología de la saga.

La historia de 'Alien: Romulus' se sitúa entre los eventos de 'Alien: El octavo pasajero' (1979) y 'Aliens: El regreso' (1986). Imagen Walt Disney Studios.



La introducción de Rook plantea preguntas sobre la decisión de la franquicia de utilizar la imagen de Ian Holm, especialmente cuando existen precedentes de androides con diferentes aspectos físicos, como David en 'Prometheus' y en 'Alien: Covenant', donde es interpretado por Michael Fassbender.

En lugar de revivir a Ash tal y como era, 'Alien: Romulus' optó por presentar a Rook como un nuevo modelo, lo que recuerda la forma en que se manejó la introducción del personaje encarnado por Fassbender en las películas anteriores.

Sin embargo, este nuevo androide comparte más con Ash que solo su apariencia; su directiva principal está profundamente ligada a los intereses de la Corporación Weyland, lo que refuerza la sensación de continuidad en la historia.

La cinta revive la franquicia creada por Ridley Scott en la década de los 80. Imagen Walt Disney Studios.



La recreación digital de Ian Holm en 'Alien: Romulus' es un aspecto técnico que ha generado mucho interés. Aunque no está claro qué tecnología se usó, es probable que se haya recurrido al CGI y técnicas avanzadas como el deepfake para lograr que Rook se vea y suene como el fallecido actor.

Esta no es la primera vez que se usa esta tecnología que permite superponer digitalmente el rostro de un actor; anteriormente, franquicias como 'Star Wars' con Carrie Fisher o 'Rápidos y Furiosos' con Paul Walker han utilizado este recurso.