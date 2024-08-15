‘Alien: Romulus’, ¿tiene escena post-créditos? Esto es lo que pasa al final de la película

Video ¿En qué orden ver las películas de ‘Alien’ para entenderle a la nueva?

'Alien: Romulus', dirigida por el cineasta uruguayo Fede Álvarez, llegó a la gran pantalla. La trama continúa la icónica saga de ciencia ficción iniciada por Ridley Scott en 1979.

La película, que regresa a las raíces de la franquicia, pone a la tripulación de una nave espacial en un peligro mortal al enfrentarse nuevamente con la temible criatura.

La saga 'Alien' ha logrado mantener el interés y la constante expectativa de los fans durante años. Con esta nueva entrega, muchos se preguntan: ¿hay una escena post-créditos en 'Alien: Romulus'?

'Alien: Romulus' está dirigida por el uruguayo Fede Álvarez. Imagen Walt Disney Studios.

'Alien: Romulus' ¿tiene escena post-créditos?

En la actualidad, las escenas post-créditos se han convertido en un elemento casi obligatorio en las películas, especialmente en los universos de superhéroes como los de Marvel y DC Comics. Esta tendencia también ha sido adoptada por otras franquicias populares, como 'Star Wars', 'John Wick' y 'Fast and Furious'.

Sin embargo, 'Alien: Romulus' se mantiene fiel a la tradición de esta serie de películas y no incluye escenas post-créditos ni ningún metraje adicional durante los créditos.

La historia de 'Alien: Romulus' se centra en un grupo de jóvenes colonizadores espaciales que se encuentran con la forma de vida más aterradora del universo mientras exploran una estación espacial abandonada.

La historia de 'Alien: Romulus' se sitúa entre los eventos de 'Alien: El octavo pasajero' (1979) y 'Aliens: El regreso' (1986). Imagen Walt Disney Studios.



La cinta, que cuenta con las actuaciones de Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn y Aileen Wu, está ambientada entre los eventos de 'Alien: El octavo pasajero' (1979) y 'Aliens: El regreso' (1986).

A pesar de los cambios que ha experimentado la franquicia, como la adquisición de Fox por parte de Disney, 'Alien: Romulus' se mantuvo firme en conservar su esencia, que la ha convertido en un ícono del cine de ciencia ficción.

¿Por qué 'Alien: Romulus' no tiene escena post-créditos?

La decisión de no incluir escenas adicionales puede parecer sorprendente en un ambiente donde estas secuencias se han vuelto casi una norma, pero tiene una lógica coherente dentro del contexto de la franquicia.

Es importante recalcar que la historia de 'Alien' se ha distinguido por nunca integrar este tipo de recursos a la trama. Esta decisión ha permitido que la película cierre la historia de manera completa sin necesidad de recurrir a esto.

La cinta revive la franquicia creada por Ridley Scott en la década de los 80. Imagen Walt Disney Studios.

Además, el director Fede Álvarez se caracteriza por no usar estos recursos. Su estilo se distingue por ofrecer finales contundentes que no requieren de un epílogo para redondear la experiencia cinematográfica.

Por otro lado, incluir una escena post-créditos sugiere que habrá una posible secuela, lo que podría generar expectativas que tal vez los estudios cinematográficos no cumplan.

Hasta el momento, ni el director ni los productores han confirmado que la historia de 'Alien: Romulus' vaya a tener una continuación. Si bien no se ha anunciado una secuela directa, la cinta expande el universo de “Alien” y deja la puerta abierta para futuras historias sobre este aterrador mundo.